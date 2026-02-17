„O declarație metaforică”  Dani Coman încearcă să-și justifice derapajul la adresa lui Radu Petrescu: „Nu există un element al incitării” +17 foto
Dani Coman FOTO: Sport Pictures
Superliga

„O declarație metaforică” Dani Coman încearcă să-și justifice derapajul la adresa lui Radu Petrescu: „Nu există un element al incitării”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 14:59
  • Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a vorbit despre declarațiile pe care le-a făcut la adresa arbitrului Radu Petrescu (43 de ani), la finalul meciului cu Petrolul Ploiești.

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Ca urmare a acestei decizii, Dani Coman a avut un derapaj grosolan la finalul partidei, atunci când a declarat că arbitrii ar trebui „bătuți și călcați în picioare”.

Dan Udrea Hațegan, demisia!
Citește și
Dan Udrea Hațegan, demisia!
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan, demisia!

Dani Coman, despre derapajul la adresa lui Radu Petrescu: „Poate fi considerată o declarație metaforică”

Oficialul formației piteștene a pus reacția la adresa lui Radu Petrescu pe seama nervilor și a menționat că nu a avut intenția de a instiga la violență.

„Trebuie să se înțeleagă că și eu sunt om și eu am trăirile mele, iar când un om își bate joc de munca ta, de munca întregii echipe, de un oraș întreg, de o istorie, atunci poți apela și la astfel de lucruri.

Nu pot să zic că îmi pare rău, îmi pare rău pentru că n-ar fi trebuit să se ajungă la astfel de lucruri. Acum, nu există un element al incitării.

Poate fi considerată o declarație metaforică, din punct de vedere emoțional, fără să aibă instrucțiuni concrete asupra incitării cuiva, fără nicio formă.

Nu a fost scopul meu. Din punct de vedere emoțional trebuie să înțelegem că avem și noi trăirile noastre”, a declarat Dani Coman, conform fanatik.ro.

Nu am înjurat pe nimeni. Nu m-am dus să-i agresez fizic. Nu, doar i-am cerut niște explicații care mi se par foarte, foarte normale. Toți președinții de cluburi cer explicații în cazul în care sunt defavorizați. Dani Coman, președinte FC Argeș

Dani Coman riscă sancțiuni dure după declarațiile la adresa arbitrilor

După ce a declarat că arbitrii ar trebui să fie bătuți, Comisia de Disciplină va deschide un dosar pe numele președintelui piteștean, așa cum a anunțat GOLAZO.ro.

Ca urmare a acțiunilor sale de după meciul cu Petrolul, Dani Coman ar putea fi suspendat tot anul 2026, ceea ce ar reprezenta o sancțiune-record.

Ce a declarat Dani Coman, la finalul partidei cu Petrolul

„Petrolul n-a reușit să ne bată. A reușit Radu Petrescu să ne învingă astăzi. Asta e marea problema. Nu că n-am jucat noi ceea ce a trebuit. Problema a fost că și-a bătut joc de noi și de munca noastră și nu e prima oară.

S-a întâmplat și la meciul cu UTA, am tăcut, n-am zis nimic. Și azi ne mirăm de ce se mai întâmplă ce s-a întâmplat cu Ganea, când l-a luat de gât pe arbitru.

Păi, știți ce merită ăștia? Că n-am făcut-o niciodată și tot timpul le-am luat apărarea, i-am protejat. Păi, merită bătuți și călcați în picioare, că își bat joc de munca noastră.

Măcar să ne spune: N-aveți voie în play-off și gata, ne oprim! Gata, jucăm în play-out, și gata! Dar măcar să ne spuneți să știm”, a declarat Dani Coman.

Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport
Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport

Galerie foto (17 imagini)

Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport
+17 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

CFR mai vrea un transfer Bogdan Mara a creionat profilul fotbalistului dorit + Ce se întâmplă cu Mohammed Kamara
Superliga
14:31
CFR mai vrea un transfer Bogdan Mara a creionat profilul fotbalistului dorit + Ce se întâmplă cu Mohammed Kamara
Citește mai mult
CFR mai vrea un transfer Bogdan Mara a creionat profilul fotbalistului dorit + Ce se întâmplă cu Mohammed Kamara
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
Stranieri
14:24
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
Citește mai mult
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Dani Coman arbitraj fc arges Radu Petrescu
Știrile zilei din sport
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
17.02
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Liga Campionilor
17.02
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Citește mai mult
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Superliga
17.02
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Citește mai mult
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Superliga
17.02
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Citește mai mult
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:58
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului 
09:30
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
09:50
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
23:56
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Top stiri din sport
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Superliga
17.02
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Citește mai mult
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Superliga
17.02
Se pregătește pentru Dinamo FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Citește mai mult
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Superliga
17.02
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Citește mai mult
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Superliga
17.02
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 32 rapid 10 Universitatea Craiova 63 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share