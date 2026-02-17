„O declarație metaforică” Dani Coman încearcă să-și justifice derapajul la adresa lui Radu Petrescu: „Nu există un element al incitării”

Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a vorbit despre declarațiile pe care le-a făcut la adresa arbitrului Radu Petrescu (43 de ani), la finalul meciului cu Petrolul Ploiești.

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Ca urmare a acestei decizii, Dani Coman a avut un derapaj grosolan la finalul partidei, atunci când a declarat că arbitrii ar trebui „bătuți și călcați în picioare”.

Dani Coman, despre derapajul la adresa lui Radu Petrescu: „Poate fi considerată o declarație metaforică”

Oficialul formației piteștene a pus reacția la adresa lui Radu Petrescu pe seama nervilor și a menționat că nu a avut intenția de a instiga la violență.

„Trebuie să se înțeleagă că și eu sunt om și eu am trăirile mele, iar când un om își bate joc de munca ta, de munca întregii echipe, de un oraș întreg, de o istorie, atunci poți apela și la astfel de lucruri.

Nu pot să zic că îmi pare rău, îmi pare rău pentru că n-ar fi trebuit să se ajungă la astfel de lucruri. Acum, nu există un element al incitării.

Poate fi considerată o declarație metaforică, din punct de vedere emoțional, fără să aibă instrucțiuni concrete asupra incitării cuiva, fără nicio formă.

Nu a fost scopul meu. Din punct de vedere emoțional trebuie să înțelegem că avem și noi trăirile noastre”, a declarat Dani Coman, conform fanatik.ro.

Nu am înjurat pe nimeni. Nu m-am dus să-i agresez fizic. Nu, doar i-am cerut niște explicații care mi se par foarte, foarte normale. Toți președinții de cluburi cer explicații în cazul în care sunt defavorizați. Dani Coman, președinte FC Argeș

Dani Coman riscă sancțiuni dure după declarațiile la adresa arbitrilor

După ce a declarat că arbitrii ar trebui să fie bătuți, Comisia de Disciplină va deschide un dosar pe numele președintelui piteștean, așa cum a anunțat GOLAZO.ro.

Ca urmare a acțiunilor sale de după meciul cu Petrolul, Dani Coman ar putea fi suspendat tot anul 2026, ceea ce ar reprezenta o sancțiune-record.

Ce a declarat Dani Coman, la finalul partidei cu Petrolul

„Petrolul n-a reușit să ne bată. A reușit Radu Petrescu să ne învingă astăzi. Asta e marea problema. Nu că n-am jucat noi ceea ce a trebuit. Problema a fost că și-a bătut joc de noi și de munca noastră și nu e prima oară.

S-a întâmplat și la meciul cu UTA, am tăcut, n-am zis nimic. Și azi ne mirăm de ce se mai întâmplă ce s-a întâmplat cu Ganea, când l-a luat de gât pe arbitru.

Păi, știți ce merită ăștia? Că n-am făcut-o niciodată și tot timpul le-am luat apărarea, i-am protejat. Păi, merită bătuți și călcați în picioare, că își bat joc de munca noastră.

Măcar să ne spune: N-aveți voie în play-off și gata, ne oprim! Gata, jucăm în play-out, și gata! Dar măcar să ne spuneți să știm”, a declarat Dani Coman.

