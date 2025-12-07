Olaru, amendă de 10.000 de euro! Mihai Stoica a confirmat sancțiunea aplicată de FCSB căpitanului, după FCSB - Dinamo: „E certitudine”

FCSB - DINAMO 0-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a confirmat că Darius Olaru (27 de ani) va fi amendat de club, după avertismentul primit în timpul derby-ului.

FCSB a introdus recent un set de reguli interne, anunțate public, potrivit cărora jucătorii sunt amendați atunci când primesc cartonașe pentru proteste la adresa arbitrilor.

FCSB - Dinamo 0-0 . Mihai Stoica a confirmat că Darius Olaru va fi amendat cu 10.000 de euro

Întrebat dacă există riscul ca Darius Olaru să fie amendat, oficialul roș-albaștrilor a răspuns:

„Nu e risc, este o certitudine, da. Se știa de la început. Foarte bine dacă a mai avut puterea să glumească.

La cât a alergat, e mare lucru că a mai avut și energie să glumească. Amenda rămâne”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Ce a declarat Darius Olaru: „Arbitrul a fost cam sensibil. Poate îi dau lui jumătate”

La finalul partidei de pe Arena Națională, mijlocașul roș-albaștrilor a comentat momentul care i-a adus avertismentul.

„I-am spus arbitrului la final că a fost sensibil, că a spus că am țipat la el. Am zis doar «câte faulturi mai face?» și mi-a dat galben. E normal să fie tensiune, toți suntem încărcați, dar azi a fost cam sensibil.

Probabil au văzut și ei în presă că ne luăm amenzi și poate de-asta ne dau cartonașe galbene. Poate-i dau și lui (n.r.- „centralului” Marian Barbu) jumătate și n-o mai plătesc (n.r.- pe un ton ironic).

Mi-a spus că am țipat la el. Am spus doar « Câte»”, a spus Olaru, la Prima Sport.

De ce va fi amendat Darius Olaru cu 10.000 de euro

Decizia ca un nou set de reguli să fie introdus a venit după remiza surprinzătoare, 3-3, obținută de FCSB pe terenul celor de la Hermannstadt.

Intrat la pauză la Sibiu, Bîrligea a marcat pentru 3-2 în minutul 72, dar golul a fost anulat.

Ulterior, atacantul și-a pierdut cumpătul de două ori în două minute și a primit două cartonașe galbene pentru proteste.

