Uluit de Djokovic Cristian Tudor Popescu, după calificarea sârbului în finala Australian Open: „Biruința spiritului asupra cărnii și timpului”

Cristian Tudor Popescu, editorialist GOLAZO.ro , a rămas impresionat de modul în care Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a reușit să se califice în finala Australian Open.

Ajuns la 38 de ani, sârbul a acuzat de mai multe ori pe parcusul partidei stări de oboseală, însă a renăscut ca din cenușă, asta și datorită încurajărilor frenetice primite din tribunele arenei „Rod Laver”

Cristian Tudor Popescu: „Biruința spiritului asupra cărnii și timpului”

„N-am avut așa ceva în fața ochilor în 60 de ani în tenis. Am sentimentul că n-am știut niciodată ce se poate face în sportul ăsta.

Îi iert tot lui Novak Djokovic. Cât sunt eu de realist-științific, am trăit să văd o asemenea biruință a spiritului asupra cărnii și timpului!”, a spus editorialistul GOLAZO.ro.

24 de titluri de Grand Slam a câștigat Djokovic în carieră, 10 dintre ele fiind cucerite la Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

Djokovic, luptă cu Alcaraz pentru un nou titlu la Australian Open

În ultimul act al competiției de la Melbourne, Nole va da piept cu Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP).

Spaniolul l-a învins în semifinale pe Alexander Zverev (28 de ani, #4 ATP) cu scorul de 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5, în urma unui meci maraton ce a durat 5 ore și 27 de minute.

Ultima dată când cei doi tenismeni s-au întâlnit într-o finală se întâmpla la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Atunci Djokovic se impunea, scor 7-6 (3), 7-6 (2).

Rezumat VIDEO. Jannik Sinner - Novak Djokovic

