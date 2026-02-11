Fanii achită amenda primită de CFR FOTO. Anunțul făcut de ultrași: „Mureșan se chinuie să obțină bani” » Suporterii U Cluj au devastat peluza

După derby-ul dintre CFR - U Cluj, 3-2, formația gazdă a fost amendată drastic în urma incidentelor de pe stadion, dar fanii au sărit în ajutorul echipei favorite.

Ce vor face aceștia și ce dezastru au provocat suporterii lui U Cluj pe stadion, mai jos.

Derby-ul dintre CFR și U Cluj din Gruia a fost unul încins. Suporterii și-au pierdut calmul pe parcursul partidei și au aruncat cu diverse obiecte pe teren, unii folosind inclusiv materiale pirotehnice. Mai mult, ultrașii „studenților” au încercat chiar să intre pe teren.

Fanii CFR-ului strâng bani pentru a achita amenda primită de club

În total, autoritățile au acordat șapte sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.100 de lei. Clubul CFR a primit două amenzi, în valoare totală de 20.000 de lei.

O altă amendă a fost acordată societății de pază și protecție (15.000 de lei) și patru sancțiuni complementare privind interzicerea accesului la competiții sportive pe perioade cuprinse între 6 luni și 1 an.

După amenda primită de CFR Cluj, suporterii echipei s-au mobilizat și au anunțat că vor să strângă bani pentru a-și ajuta echipa favorită:

„Știm că clubul nu este într-o situație financiară bună și că domnul Mureșan se chinuie să obțină bani de peste tot.

Așadar, în urma amenzii suferite de club pentru utilizarea materialelor pirotehnice, vom strânge bani pentru a acoperi suma de 10.000 de lei”, au scris suporterii CFR-ului pe Facebook.

La mijlocul lunii ianuarie, Iuliu Mureșan, președintele formației din Gruia, a anunțat că CFR a cheltuit toate cele 6 milioane de euro încasate de la DC United pentru transferul lui Louis Munteanu.

Banii au fost folosiți pentru a se achita datoriile clubului și pentru a putea obține licența UEFA: „Ultima monitorizare a fost pe 15 ianuarie și am trecut-o, ne-am plătit toate datoriile”, a spus Iuliu Mureșan.

FOTO. Suporterii lui U Cluj, dezastru pe stadion după derby

Nemulțumiți de rezultat și de incidentele de pe teren, suporterii clubului U Cluj au provocat daune serioase pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

La câteva zile după meci, ultrașii CFR au publicat imagini cu sectorul în care au stat fanii „studenților”. Gardul care delimita zona în care aceștia erau amplasați a fost rupt, iar megafoanele și panourile publicitare au fost distruse.

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook „Peluza Vișinie”, dedicată suporterilor CFR-ului, comportamentul rivalilor din oraș a fost criticat dur:

„Așa arată «cocina» după ce au fost «studenții» pe acolo. În pozele din această postare puteți vedea «pretextele» de care vorbeau acum câteva zile.

Nicio distrugere, totul e intact. Probabil au fost provocați de garduri, plasă, panou publicitar, megafoane etc. pentru că dânșii găsesc întotdeauna o justificare pentru acțiunile lor.

La fel cum au fost «provocați» anul trecut de copilul căruia i-au aplicat o bâtă în cap, de tânărul căruia i-au spart o sticlă de față sau de alte persoane care în trecut au avut de suferit din cauza lor. Tot timpul «provocați», niciodată vina lor! «Tradiție studențească din 1919», doamnelor și domnilor!

Peluza a fost sfințită, deratizată, dezinfectată. Toată lumea se poate întoarce liniștită, în siguranță”, au scris fanii CFR-ului pe Facebook.

FOTO: Bătaie în timpul meciului CFR Cluj - U Cluj 3-2

CFR a învins-o pe marea rivală U Cluj cu scorul de 3-2, grație golurilor marcate de Djokovic ('5), Biliboc ('10) și Camora ('43). Pentru „studenți” au punctat Nistor ('29) și Drammeh ('83).

În acest moment, echipa lui Daniel Pancu se află pe poziția 7 în clasament, cu 41 de puncte, în timp ce U Cluj se poziționează pe locul 6, cu un punct în plus față de „feroviari”.

Pentru CFR urmează duelul cu Hermannstadt de luni, 16 februarie, de la ora 17:00. Universitatea Cluj va juca cu Csikszereda sâmbătă, 14 februarie, de la ora 19:00. Ambele partide vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 26 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 FCSB 26 40 9 UTA Arad 26 38 10 Oțelul 26 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 26 25 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 26 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport