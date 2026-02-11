Fanii achită amenda primită de CFR FOTO. Anunțul făcut de ultrași: „Mureșan se chinuie să obțină bani” » Suporterii U Cluj au devastat peluza +9 foto
Foto: Facebook/Peluza Vișinie
Fanii achită amenda primită de CFR FOTO. Anunțul făcut de ultrași: „Mureșan se chinuie să obțină bani” » Suporterii U Cluj au devastat peluza

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 11:48
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 11:48
  • După derby-ul dintre CFR - U Cluj, 3-2, formația gazdă a fost amendată drastic în urma incidentelor de pe stadion, dar fanii au sărit în ajutorul echipei favorite.
  • Ce vor face aceștia și ce dezastru au provocat suporterii lui U Cluj pe stadion, mai jos.

Derby-ul dintre CFR și U Cluj din Gruia a fost unul încins. Suporterii și-au pierdut calmul pe parcursul partidei și au aruncat cu diverse obiecte pe teren, unii folosind inclusiv materiale pirotehnice. Mai mult, ultrașii „studenților” au încercat chiar să intre pe teren.

Fanii CFR-ului strâng bani pentru a achita amenda primită de club

În total, autoritățile au acordat șapte sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.100 de lei. Clubul CFR a primit două amenzi, în valoare totală de 20.000 de lei.

O altă amendă a fost acordată societății de pază și protecție (15.000 de lei) și patru sancțiuni complementare privind interzicerea accesului la competiții sportive pe perioade cuprinse între 6 luni și 1 an.

După amenda primită de CFR Cluj, suporterii echipei s-au mobilizat și au anunțat că vor să strângă bani pentru a-și ajuta echipa favorită:

„Știm că clubul nu este într-o situație financiară bună și că domnul Mureșan se chinuie să obțină bani de peste tot.

Așadar, în urma amenzii suferite de club pentru utilizarea materialelor pirotehnice, vom strânge bani pentru a acoperi suma de 10.000 de lei”, au scris suporterii CFR-ului pe Facebook.

La mijlocul lunii ianuarie, Iuliu Mureșan, președintele formației din Gruia, a anunțat că CFR a cheltuit toate cele 6 milioane de euro încasate de la DC United pentru transferul lui Louis Munteanu.

Banii au fost folosiți pentru a se achita datoriile clubului și pentru a putea obține licența UEFA: „Ultima monitorizare a fost pe 15 ianuarie și am trecut-o, ne-am plătit toate datoriile”, a spus Iuliu Mureșan.

FOTO. Suporterii lui U Cluj, dezastru pe stadion după derby

Nemulțumiți de rezultat și de incidentele de pe teren, suporterii clubului U Cluj au provocat daune serioase pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

La câteva zile după meci, ultrașii CFR au publicat imagini cu sectorul în care au stat fanii „studenților”. Gardul care delimita zona în care aceștia erau amplasați a fost rupt, iar megafoanele și panourile publicitare au fost distruse.

Pagubele create de suporterii lui U Cluj după derby-ul cu CFR. Foto: Facebook/Peluza Vișinie
Pagubele create de suporterii lui U Cluj după derby-ul cu CFR. Foto: Facebook/Peluza Vișinie

Pagubele create de suporterii lui U Cluj după derby-ul cu CFR. Foto: Facebook/Peluza Vișinie Pagubele create de suporterii lui U Cluj după derby-ul cu CFR. Foto: Facebook/Peluza Vișinie Pagubele create de suporterii lui U Cluj după derby-ul cu CFR. Foto: Facebook/Peluza Vișinie Pagubele create de suporterii lui U Cluj după derby-ul cu CFR. Foto: Facebook/Peluza Vișinie Pagubele create de suporterii lui U Cluj după derby-ul cu CFR. Foto: Facebook/Peluza Vișinie
Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook „Peluza Vișinie”, dedicată suporterilor CFR-ului, comportamentul rivalilor din oraș a fost criticat dur:

„Așa arată «cocina» după ce au fost «studenții» pe acolo. În pozele din această postare puteți vedea «pretextele» de care vorbeau acum câteva zile.

Nicio distrugere, totul e intact. Probabil au fost provocați de garduri, plasă, panou publicitar, megafoane etc. pentru că dânșii găsesc întotdeauna o justificare pentru acțiunile lor.

La fel cum au fost «provocați» anul trecut de copilul căruia i-au aplicat o bâtă în cap, de tânărul căruia i-au spart o sticlă de față sau de alte persoane care în trecut au avut de suferit din cauza lor. Tot timpul «provocați», niciodată vina lor! «Tradiție studențească din 1919», doamnelor și domnilor!

Peluza a fost sfințită, deratizată, dezinfectată. Toată lumea se poate întoarce liniștită, în siguranță”, au scris fanii CFR-ului pe Facebook.

FOTO: Bătaie în timpul meciului CFR Cluj - U Cluj 3-2

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (18).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (18).jpg

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (1).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (2).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (4).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (5).jpg
CFR a învins-o pe marea rivală U Cluj cu scorul de 3-2, grație golurilor marcate de Djokovic ('5), Biliboc ('10) și Camora ('43). Pentru „studenți” au punctat Nistor ('29) și Drammeh ('83).

În acest moment, echipa lui Daniel Pancu se află pe poziția 7 în clasament, cu 41 de puncte, în timp ce U Cluj se poziționează pe locul 6, cu un punct în plus față de „feroviari”.

Pentru CFR urmează duelul cu Hermannstadt de luni, 16 februarie, de la ora 17:00. Universitatea Cluj va juca cu Csikszereda sâmbătă, 14 februarie, de la ora 19:00. Ambele partide vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2643
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8FCSB2640
9UTA Arad2638
10Oțelul2637
11Farul2634
12Petrolul2625
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2611

11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
