Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR”

Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, i-a oferit un răspuns lui Daniel Pancu, actualul tehnician al „feroviarilor”.

Mandorlini s-a despărțit de formația clujeană în luna octombrie a anului trecut, fiind înlocuit de Pancu, tehnician care a fost critic cu privire la situația în care a găsit clubul.

Andrea Mandorlini: „Pancu a găsit problemele semnalate de mine”

„Eu, personal, nu l-am auzit pe Daniel Pancu menționându-mi numele în legătură cu momentul preluării echipei de către el.

În același timp, evoluția actuală a situației de la CFR Cluj, radical diferită față de perioada anterioară sosirii lui, nu poate fi folosită ca pretext pentru critici la adresa antrenorilor care au lucrat aici înaintea lui.

Dimpotrivă, această evoluție confirmă faptul că problemele semnalate de mine în trecut existau cu adevărat și erau profunde, de natură sistemică, a clubului.

El a găsit probleme importante, semnalate cu mult înainte de sosirea sa la Cluj, de către mine și care acum, probabil, se intenționează a fi corectate”, a spus Mandorlini, conform prosport.ro.

Faptul că astăzi sunt aplicate schimbările solicitate de mine încă de la venirea mea la echipă ar trebui să favorizeze luciditatea și simțul responsabilității, nu luări de poziție publice îndreptate spre trecut sau împotriva mea ori împotriva antrenorilor care m-au precedat. Cu atât mai mult cu cât parcursul echipei este încă în desfășurare, iar evaluările serioase se fac la finalul competiției, nu prin declarații cu subtext personal. Andrea Mandorlini

Înaintea partidei cu U Cluj, câștigată de „feroviari” cu 3-2, Daniel Pancu s-a plâns de situația pe care a găsit-o la CFR.

„A fost teribil de greu, a fost.... Tot spun de două zile că nu găsesc cuvântul. Foarte mulți jucători nu se implicau la antrenamente. O imagine așa, de deznădejde.

Erau la două puncte de retrogradarea directă. Asta am găsit”, a spus antrenorul, conform digisport.ro.

Întrebat cum a rezolvat problemele din cadrul echipei, Pancu a răspuns:

Multă muncă, disciplină. Măsuri mai dure și jucători lăsați în afara lotului. Primul lucru a fost legat de atmosferă. Trebuie să jucăm fotbal. Am găsit jucători foarte bine plătiți aici. Acum nu am ce să reproșez. Daniel Pancu

Și la finalul anului 2025, Daniel Pancu a vorbit despre situația echipei din momentul în care a preluat banca tehnică. El susținea că rezultatele ardelenilor puteau chiar fi mai slabe decât au fost.

Antrenorul a declarat la Digi Sport că, la preluarea echipei, a găsit un climat „dezolant”, subliniind că jucătorii nu mai aveau încredere unii în alții.

Ulterior, a precizat că existau probleme „de toate tipurile”, însă cea mai gravă era legată de atmosferă și de starea grupului, urmată de aspectele de ordin tactic.

Daniel Pancu a stat pe banca CFR-ului în 13 partide și a suferit o singură înfrângere, 0-3 cu FC Argeș.

În rest, a obținut nouă victorii și trei remize, ultimul rezultat de egalitate fiind 1-1 cu Rapid, în Cupa României.

CFR ocupă locul șapte în Superliga, cu 41 de puncte, la o lungime distanță de U Cluj, echipa de pe locul șase, poziție care asigură intrarea în play-off.

