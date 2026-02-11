Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR” +43 foto
Andrea Mandorlini. Foto: sportpictures.eu
Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 13:58
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 13:59
  • Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, i-a oferit un răspuns lui Daniel Pancu, actualul tehnician al „feroviarilor”.

Mandorlini s-a despărțit de formația clujeană în luna octombrie a anului trecut, fiind înlocuit de Pancu, tehnician care a fost critic cu privire la situația în care a găsit clubul.

Conflict între CFR și FCSB Iuliu Mureșan, despre Alexandru Tudor: „Arbitrul stelist ne-a umilit" » Becali contraatacă: „N-a existat om mai corect decât el"
Conflict între CFR și FCSB Iuliu Mureșan, despre Alexandru Tudor: „Arbitrul stelist ne-a umilit" » Becali contraatacă: „N-a existat om mai corect decât el"
Conflict între CFR și FCSB Iuliu Mureșan, despre Alexandru Tudor: „Arbitrul stelist ne-a umilit" » Becali contraatacă: „N-a existat om mai corect decât el"

Andrea Mandorlini: „Pancu a găsit problemele semnalate de mine”

„Eu, personal, nu l-am auzit pe Daniel Pancu menționându-mi numele în legătură cu momentul preluării echipei de către el.

În același timp, evoluția actuală a situației de la CFR Cluj, radical diferită față de perioada anterioară sosirii lui, nu poate fi folosită ca pretext pentru critici la adresa antrenorilor care au lucrat aici înaintea lui.

Dimpotrivă, această evoluție confirmă faptul că problemele semnalate de mine în trecut existau cu adevărat și erau profunde, de natură sistemică, a clubului.

El a găsit probleme importante, semnalate cu mult înainte de sosirea sa la Cluj, de către mine și care acum, probabil, se intenționează a fi corectate”, a spus Mandorlini, conform prosport.ro.

Faptul că astăzi sunt aplicate schimbările solicitate de mine încă de la venirea mea la echipă ar trebui să favorizeze luciditatea și simțul responsabilității, nu luări de poziție publice îndreptate spre trecut sau împotriva mea ori împotriva antrenorilor care m-au precedat. Cu atât mai mult cu cât parcursul echipei este încă în desfășurare, iar evaluările serioase se fac la finalul competiției, nu prin declarații cu subtext personal. Andrea Mandorlini

Înaintea partidei cu U Cluj, câștigată de „feroviari” cu 3-2, Daniel Pancu s-a plâns de situația pe care a găsit-o la CFR.

„A fost teribil de greu, a fost.... Tot spun de două zile că nu găsesc cuvântul. Foarte mulți jucători nu se implicau la antrenamente. O imagine așa, de deznădejde.

Erau la două puncte de retrogradarea directă. Asta am găsit”, a spus antrenorul, conform digisport.ro.

Întrebat cum a rezolvat problemele din cadrul echipei, Pancu a răspuns:

Multă muncă, disciplină. Măsuri mai dure și jucători lăsați în afara lotului. Primul lucru a fost legat de atmosferă. Trebuie să jucăm fotbal. Am găsit jucători foarte bine plătiți aici. Acum nu am ce să reproșez. Daniel Pancu

Și la finalul anului 2025, Daniel Pancu a vorbit despre situația echipei din momentul în care a preluat banca tehnică. El susținea că rezultatele ardelenilor puteau chiar fi mai slabe decât au fost.

Antrenorul a declarat la Digi Sport că, la preluarea echipei, a găsit un climat „dezolant”, subliniind că jucătorii nu mai aveau încredere unii în alții.

Ulterior, a precizat că existau probleme „de toate tipurile”, însă cea mai gravă era legată de atmosferă și de starea grupului, urmată de aspectele de ordin tactic.

Daniel Pancu a stat pe banca CFR-ului în 13 partide și a suferit o singură înfrângere, 0-3 cu FC Argeș.

În rest, a obținut nouă victorii și trei remize, ultimul rezultat de egalitate fiind 1-1 cu Rapid, în Cupa României.

CFR ocupă locul șapte în Superliga, cu 41 de puncte, la o lungime distanță de U Cluj, echipa de pe locul șase, poziție care asigură intrarea în play-off.

Jambor a plecat de la Rapid Giuleștenii confirmă despărțirea anunțată de GOLAZO.ro » Mesajul jucătorului pe care Rapid plătise 1 milion de euro
Superliga
12:38
Jambor a plecat de la Rapid Giuleștenii confirmă despărțirea anunțată de GOLAZO.ro » Mesajul jucătorului pe care Rapid plătise 1 milion de euro
Jambor a plecat de la Rapid Giuleștenii confirmă despărțirea anunțată de GOLAZO.ro » Mesajul jucătorului pe care Rapid plătise 1 milion de euro
„Afirmații complet false" Franck Ribery reacționează după ce numele său a apărut în „Dosarul Epstein": „Calomnie!"
Diverse
12:17
„Afirmații complet false" Franck Ribery reacționează după ce numele său a apărut în „Dosarul Epstein": „Calomnie!"
„Afirmații complet false" Franck Ribery reacționează după ce numele său a apărut în „Dosarul Epstein": „Calomnie!"

CFR Cluj Daniel Pancu liga 1 andrea mandorlini
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Superliga
11.02
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește mai mult
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
11.02
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
11.02
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
11.02
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share