Studenți hărțuiți după derby-ul Clujului „Dacă vrei să vorbești limba cailor, du-te la Budapesta!". Un lider UDMR susține că agresorii ar fi fani ai lui U
Suporteri U Cluj. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Diverse

Studenți hărțuiți după derby-ul Clujului „Dacă vrei să vorbești limba cailor, du-te la Budapesta!". Un lider UDMR susține că agresorii ar fi fani ai lui U

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 13:05
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 13:07
  • Un incident tensionat a avut loc sâmbătă seara într-un autobuz din Cluj-Napoca, după derby-ul local dintre CFR Cluj și U Cluj, încheiat 3-2.

După meci, mai mulți studenți vorbitori de maghiară au fost ținta unor atacuri verbale ale unor indivizi, conform stiridecluj.ro.

Vorbitori de maghiară, amenințați în Cluj: „Du-te la Budapesta!”

Unul dintre tinerii abordați a încercat să poarte un dialog civilizat cu agresorii, însă s-a confruntat cu mesaje agresive și amenințări.

Într-o înregistrare publicată de site-ul Maszol pe contul de YouTube se poate auzi schimbul de replici:

  • „Să te duci la lighean la Balaton și să vorbești acolo limba cailor, dacă vrei”
  • „Eu ți-am zis ceva ție? Eu am zis că am probleme cu tine? Du-te la prietenii tăi și lasă-ne în pace”, a răspuns tânărul
  • Alo! Mai ușor cu ciocul, că mă înfig în tine acum și nu mai rămâne nimic din tine, să moară familia mea!”
  • „De ce trebuie să faci scandal?”
  • „Pentru că vorbești maghiara pe stradă, în România, aia e problema”
  • „Și dacă sunt român, care e faza?”
  • „La Budapesta!”

În aceeași înregistrare, un alt individ a intervenit:

  • „Bă, știi română?”
  • „Da!”
  • „Vorbește româna, nu altceva, în p*** mea. Suntem la Cluj, nu suntem la Budapesta, ok?”
  • „Ok, înțeleg. Am zis că înțelegem”, a răspuns tânărul, în încercarea de a calma situația.

Liderul UDMR Cluj: „Nu trece niciun derby local fără ca o parte dintre suporteri să înceapă instigări anti-maghiare

Incidentul a stârnit reacții politice. Liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România - Cluj (UDMR), Botond Csoma, a calificat comportamentul drept „îngrijorător” și a solicitat condamnarea fermă a manifestărilor de intimidare pe criterii lingvistice sau etnice. Acesta susține că agresorii ar fi fani ai Universității Cluj:

„Din păcate, nu trece niciun derby local CFR - U fără ca o parte dintre suporterii «studenților» să înceapă instigări anti-maghiare.

În filmuleț se aude clar cum tânărul maghiar este îndemnat ca, dacă «vrea să vorbească limba cailor», să meargă la Budapesta. Limbajul acesta amintește de Gheorghe Funar (n.r. - fost membru al Senatului României), nu-i așa?

Partea vătămată are dreptul să depună plângere la poliție, în acest sens, putem oferi sprijin prin intermediul UDMR. Totodată, solicităm conducerii clubului de fotbal Universitatea să se delimiteze public de suporterii săi extremiști”, a spus politicianul, conform sursei citate.

FOTO: CFR - U Cluj 3-2

CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (25 imagini)

CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro. jpg
+25 Foto
labels.photo-gallery

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Daniel Pancu: „Vine un străin să-mi bată jucătorii în țara mea!?”

După partida din Gruia, în urma unei altercații generale în care a fost implicat și antrenorul italian Cristiano Bergodi, Daniel Pancu, tehnicianul „feroviarilor”, a făcut declarații cu caracter xenofob.

„Eu am intrat cu Elveția pe teren (n.r. - când era selecționer la U21) și n-am atins pe nimeni. M-au făcut toți... Nu am cuvinte, eu nu am cuvinte... Românii...

Să-mi vină străin în țară, să-mi bată jucătorul pe teren?! Nu există așa ceva. Nu există. Din minutul 85 a a vrut să intre, nu la final. Nu e adevărat.

Din minutul 85 îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu știu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România! Antrenor străin să-mi bată mie jucătorul în țara mea?!”, a spus Daniel Pancu la Prima Sport.

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg

Galerie foto (22 imagini)

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (1).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (2).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (4).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

Declarațiile lui Pancu au venit după ce antrenorul celor de la U Cluj a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar.

În momentul în care a început bătaia de pe teren, fanii oaspeților au încercat să pătrundă pe suprafața de joc și aproape că au rupt gardul de separare.

Stewarzii nu au reușit să îi oprească singuri, iar suporterii au fost ținuți în tribune cu greu, abia după intervenția jandarmilor, care au folosit spray iritant-lacrimogen.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca a anunțat duminică măsurile luate, printre care se numără și amenzi în valoare totală de 37.000 de lei.

CFR Cluj suporteri u cluj xenofobie
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share