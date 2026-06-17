Știe cum să învingă gigantul Cristiano Bergodi a identificat slăbiciunea lui Dinamo Kiev, adversara U Cluj din Europa League

Cristano Bergodi (61 de ani), antrenorul Universității Cluj, a vorbit despre „dubla” de foc din primul tur al Europa League, cu Dinamo Kiev.

U Cluj își află astăzi posibila adversară din turul al doilea preliminar, unde ar putea ajunge dacă o va elimina pe Dinamo Kiev.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

U Cluj își va începe aventura europeană din noul sezon în deplasare, cu Dinamo Kiev.

În ciuda faptului că gruparea ucraineană va fi gazdă în tur, meciul nu se va juca în Ucraina, din cauza războiului cu Rusia, ci la Lublin, în Polonia, pe 9 iulie.

Returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe 16 iulie, la Cluj-Napoca.

Cristiano Bergodi, despre duelul cu Dinamo Kiev: „Ei suferă puțin”

Tehnicianul italian a vorbit despre calitatea grupării din Ucraina, dar a găsit și un punct slab la echipa antrenată de Ihor Kostyuk.

Bergodi consideră că gruparea din Kiev nu stă foarte bine la nivel colectiv, aceasta fiind principala șansă a „studenților”.

„Dinamo Kiev este o echipă grea, cu un nume istoric. Din punct de vedere individual, ei stau foarte bine, dar suferă puțin la nivel colectiv.

Ponomarenko este un atacant cu multe goluri, în timp ce Yarmolenko este un fotbalist istoric. Vom începe să culegem mai multe informații de acum înainte”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro.

84,25 milioane de euro este valoarea de piață a lui Dinamo Kiev. U Cluj valorează doar 18,98 milioane.

În cazul în care va trece de Dinamo Kiev, U Cluj ar avea o misiune și mai complicată, pe lista posibililor adversari fiind prezente nume uriașe:

Benfica (Portugalia)

PAOK (Grecia)

Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Pafos (Cipru).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport