FCSB i-a luat fața rivalei Starul de la Mondial putea ajunge la o adversară din Liga 1: „L-au vrut înaintea lor”

Cristi Munteanu, președintele clubului Oțelul Galați, a dezvăluit că Joao Paulo (28 de ani) a fost dorit de Rapid, înainte de a ajunge la FCSB.

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Jucătorul originar din Capul Verde a semnat cu gruparea roș-albastră în luna februarie, după o jumătate de sezon petrecută la Oțelul, club care l-a adus în România.

Cristi Munteanu, despre Joao Paulo: „ L-a vrut Rapid înaintea celor de la FCSB”

Președintele celor de la Oțelul a mărturisit că Rapid a fost prima echipă care a încercat să-l transfere pe Joao Paulo, însă FCSB a venit cu o ofertă mai bună pentru gălățeni.

„Universitatea Craiova nu, dar l-a vrut Rapid. Cei de acolo l-au vrut înaintea celor de la FCSB, dar oferta mai bună a fost venită din partea actualului său club. Este adevărat”, a declarat Cristi Munteanu, conform digisport.ro.

900.000 de euro este cota de piață a lui Joao Paulo, conform Transfermarkt

Joao Paulo a jucat la Oțelul Galați în perioada iulie 2025 - februarie 2026, timp în care a jucat 22 de meciuri, reușind să înscrie un singur gol și să livreze trei pase decisive.

De la sosirea la FCSB, mijocașul a bifat 17 apariții și a înscris de două ori.

Joao Paulo l-a blocat perfect pe Lamine Yamal

Joao Paulo și naționala Capului Verde au debutat, luni, la Campionatul Mondial, într-un meci extrem de dificil cu Spania.

Africanii au făcut față cu brio „Furiei Roja”, reușind să obțină un rezultat de egalitate, 0-0. Joao Paulo a intrat pe teren în minutul 76 și a reușit să-l blocheze perfect pe Lamine Yamal, starul Barcelonei.

Mijlocaș defensiv la FCSB, a jucat fundaș stânga la „rechinii albaștri”, cu o singură misiune: să-l blocheze pe Lamine Yamal, care apăruse în iarbă cu șase minute mai devreme, deși nu era refăcut complet după o accidentare suferită la Barcelona.

Joao Paulo chiar a reușit. A evoluat în total 19 minute, incluzându-le pe cele cinci de prelungiri, și nu l-a lăsat pe cel mai talentat jucător al planetei să se miște liber, așa cum voia.

L-a blocat imediat, aproape de linia de fund, când Lamine se pregătea să centreze.

A respins altă diagonală spaniolă care-l căuta pe Yamal. L-a mai „închis” o dată la marginea careului. Și încă o dată.

Lamine Yamal nu a putut scăpa de Joao Paulo la Atlanta. Foto: Imago

Partida s-a încheiat cu scorul de 0-0, Capul Verde reușind să facă față Spaniei, o națională cotată la 1,22 miliarde de euro.

Pentru Capul Verde urmează meciurile cu Uruguay (22 iunie) și Arabia Saudită (27 iunie).

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