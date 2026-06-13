Se bate U Cluj la titlu? Cristiano Bergodi a anunțat obiectivul „șepcilor roșii” pentru noul sezon + ce spune despre Lukic

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a anunțat obiectivul „șepcilor roșii” pentru stagiunea următoare.

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Ardelenii au avut un parcurs formidabil sub comanda lui Cristiano Bergodi, care a preluat echipa în octombrie 2025, când se afla pe locul 11.

U Cluj a încheiat sezonul pe locul 2 și au pierdut finala Cupei României în fața formației din Craiova.

„Șepcile roşii” vor evolua în turul 1 preliminar din Europa League odată cu noua stagiune.

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Cristiano Bergodi: „Țelul este play-off , apoi, vom vedea”

Întrebat dacă U Cluj își va propune să lupte pentru titlu în stagiunea următoare, Bergodi nu s-a avântat în declarații:

„Titul nu este un obiectiv propriu zis. Țelul este play-off, apoi, vom vedea (râde). Vă răspund la anul.

Încercăm să luăm jucători, mi se pare că s-a mișcat foarte bine clubul până acum.

Să vedem și ce se va întâmpla și cu jucătorii care au ieșit în evidență în ultimul sezon. Lukic, golgeter, atacant de Mondial, Macalou, foarte bun și el, plus alții.

Pentru a confirma ceea ce am realizat în ultimul an, trebuie să ținem majoritatea jucătorilor. Nucleul. Au fost 8 luni fantastice de muncă, dar a meritat. Nu trebuie să cumperi cine știe ce jucători pentru ceea ce va urma.

Important e ca aceia pe care i-am luat să fie de calitate, care să întărească valoric echipa. Eu nu zic că titlul nu există în gândul meu și al clubului, fiindcă al doilea an este întotdeauna cel mai dificil. Dar să o luăm pas cu pas”, a declarat Bergodi, citat de gsp.ro.

5 transferuri a efectuat U Cluj pănă în acest moment în perioada de mercat: Friday Adams, Florent Poulolo, Marius Ștefănescu, Neoftyos Michel și Pedro Pinho

Regretul lui Bergodi după primul sezon pe banca lui U Cluj

Bergodi a rămas și acum cu un gust amar după ce U Cluj a pierdut finala Cupei României, a doua la loviturile de departajare, după cea din 2023..

„Cupa... Finala, de fapt. Rămâne regretul meu cel mare. În campionat, Craiova a arătat bine. A meritat titlul de campioană! Ei au fost mai constanți, ca randament, au pornit bine, au avut echipă numeroasă, au avut și parcursul lăudabil în Conference League, clar, merita.

Ei au avut echipa care trebuia să bată în Superliga, care a fost în pole-position pentru titlu, ca la Formula 1. Durerea mea este finala Cupei. Cred că meritam acel trofeu. Am tras bine la penalty-uri, dar ne-a lovit ghinionul”.

Cristiano Bergodi: „Lukic va fi greu de păstrat”

Chestionat cu privire la numărul de jucători de care ar mai avea nevoie pentru sezonul următor, Bergodi a vorbit și despre situația lui Jovo Lukic.

Golgeterul sezonului trecut din Liga 1 a marcat primul gol oficial pentru Bosnia chiar în meciul de debut al „dragonilor” la Campionatul Mondial.

„Nu știu cum vom arăta în viitorul sezon, nu am cum să prevăd viitorul, cert este că sunt mulțumit. Probabil îmi mai trebuie 2-3 jucători în afara celor ce au venit apoi. Ca să fie mai multă concurență, să existe calitate mare la antrenamente. Cunosc bine grupul și ne-am mișcat bine până acum.

Să vedem cum va fi situația lui Lukic. Probabil, are oferte, eu nu știu exact detaliile. E clar că dacă golgeterul campionatului, cu calități fizice și tehnice deosebite, este și la Mondial, a dat și gol, va fi greu de păstrat...

Eu vreau să fac din nou un campionat important, acolo sus. Calificare play-off, apoi să urcăm, să urcăm. U Cluj trebuie să continue să crească. Mentalitatea de învingător se câștigă, încet-încet. Noi avem persoane bune în toate compartimentele, la echipă, la club.

Cel mai greu an este acum, al doilea după niște succese importante, dar sunt convins că vom face treabă bună”, a concluzionat Bergodi.

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