Descoperire șocantă Un cadavru a fost găsit în parcarea stadionului unde naționala Iranului se antrenează pentru CM
Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Descoperire șocantă Un cadavru a fost găsit în parcarea stadionului unde naționala Iranului se antrenează pentru CM

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 12:58
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 12:58
  • Un cadavru aflat în stare de descompunere a fost descoperit în portbagajul unei mașini parcate în apropierea stadionului unde echipa națională a Iranului se antrenează pentru Campionatul Mondial.
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Selecționata condusă de Amir Ghalenoei va juca toate cele trei meciuri din grupă în SUA, unde era prevăzut inițial și cantonamentul, însă, după declanșarea războiului, acesta a fost mutat în Mexic, la Tijuana.

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Un cadavru a fost găsit în parcarea stadionului unde naționala Iranului se antrenează pentru CM

Vineri, o descoperire macabră a fost făcută în parcarea unui supermarket aflat chiar vizavi de stadionul Caliente, unde se antrenează naționala Iranului.

În portbagajul unui SUV Toyota de culoare gri a fost găsit un cadavru aflat în stare de descompunere, informează AFP.

Procuratura din Tijuana a declarat că trupul a fost descoperit de o unitate de patrulare.

„La inspectarea vehiculului, au găsit o persoană înfășurată într-o geantă neagră în portbagaj, prezentând semne de violență”, a declarat un purtător de cuvânt, adăugând că se crede că mașina a fost abandonată miercuri.

Tijuana, unul dintre cele mai periculoase orașe din Mexic

Tijuana, situat la granița cu Statele Unite, este cunoscut ca fiind un oraș extrem de periculos, unde, potrivit statisticilor oficiale, au fost înregistrate peste 1.200 de cazuri de omor în 2025.

De la sosirea sa în Mexic, naționala Iranului a fost sub pază intensă și este escortată între hotel și stadion de soldați înarmați.

Foto: IMAGO Foto: IMAGO
Foto: IMAGO

La Campionatul Mondial, Iran este în grupa G alături de Noua Zeelandă, Egipt și Belgia.

Programul Iranului la CM 2026

  • 16 iunie, ora 04:00 (ora României): Iran - Noua Zeelandă, Los Angeles
  • 21 iunie, ora 22:00 (ora României): Belgia - Iran, Los Angeles
  • 27 iunie, ora 06:00 (ora României): Egipt - Iran, Seattle

Lotul Iranului la Campionatul Mondial

  • Portari: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)
  • Fundași: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Omid Noorafkan (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)
  • Mijlocași: Roozbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)
  • Atacanți: Ali Alipour (Persepolis), Denis Dargahi (Standard Liège), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Shahriar Moghanlou (Kalba), Mehdi Taremi (Olympiacos) 

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