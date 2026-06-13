Descoperire șocantă Un cadavru a fost găsit în parcarea stadionului unde naționala Iranului se antrenează pentru CM

Un cadavru aflat în stare de descompunere a fost descoperit în portbagajul unei mașini parcate în apropierea stadionului unde echipa națională a Iranului se antrenează pentru Campionatul Mondial.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Selecționata condusă de Amir Ghalenoei va juca toate cele trei meciuri din grupă în SUA, unde era prevăzut inițial și cantonamentul, însă, după declanșarea războiului, acesta a fost mutat în Mexic, la Tijuana.

Un cadavru a fost găsit în parcarea stadionului unde naționala Iranului se antrenează pentru CM

Vineri, o descoperire macabră a fost făcută în parcarea unui supermarket aflat chiar vizavi de stadionul Caliente, unde se antrenează naționala Iranului.

În portbagajul unui SUV Toyota de culoare gri a fost găsit un cadavru aflat în stare de descompunere, informează AFP.

Procuratura din Tijuana a declarat că trupul a fost descoperit de o unitate de patrulare.

„La inspectarea vehiculului, au găsit o persoană înfășurată într-o geantă neagră în portbagaj, prezentând semne de violență”, a declarat un purtător de cuvânt, adăugând că se crede că mașina a fost abandonată miercuri.

Tijuana, unul dintre cele mai periculoase orașe din Mexic

Tijuana, situat la granița cu Statele Unite, este cunoscut ca fiind un oraș extrem de periculos, unde, potrivit statisticilor oficiale, au fost înregistrate peste 1.200 de cazuri de omor în 2025.

De la sosirea sa în Mexic, naționala Iranului a fost sub pază intensă și este escortată între hotel și stadion de soldați înarmați.

Foto: IMAGO

La Campionatul Mondial, Iran este în grupa G alături de Noua Zeelandă, Egipt și Belgia.

Programul Iranului la CM 2026

16 iunie, ora 04:00 (ora României) : Iran - Noua Zeelandă, Los Angeles

: Iran - Noua Zeelandă, Los Angeles 21 iunie, ora 22:00 (ora României) : Belgia - Iran, Los Angeles

: Belgia - Iran, Los Angeles 27 iunie, ora 06:00 (ora României): Egipt - Iran, Seattle

Lotul Iranului la Campionatul Mondial

Portari: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis) Fundași: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Omid Noorafkan (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)

Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Omid Noorafkan (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad) Mijlocași: Roozbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)

Roozbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan) Atacanți: Ali Alipour (Persepolis), Denis Dargahi (Standard Liège), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Shahriar Moghanlou (Kalba), Mehdi Taremi (Olympiacos)

Citește și

Campionatul Mondial 12:16 Explicațiile FIFA Ce spune forul condus de Gianni Infantino despre locurile neocupate pe stadion la CM 2026 Citește mai mult Explicațiile FIFA Ce spune forul condus de Gianni Infantino despre locurile neocupate pe stadion la CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport