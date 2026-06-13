Ioan Varga, finanțatorul clubului CFR, a anunțat când va sosi la Cluj noul antrenor al echipei, dar și când va fi prezentat.

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După plecarea lui Daniel Pancu la Rapid, Ioan Varga a dezvăluit că portughezul Antonio Folha va prelua banca tehnică a formației din Gruia.

Ioan Varga: „Astăzi vor ateriza la Cluj noul antrenor și restul staff-ului ”

Oficialul clubului CFR a anunțat că noul antrenor al echipei și staff-ul său vor ateriza sâmbără la Cluj.

„ Astăzi (n.r. sâmbătă, 13 iunie) vor ateriza la Cluj noul antrenor și restul staff-ului. Toți vin din Portugalia. Ori astăzi, ori luni, Iuliu Mureșan va prezenta noul antrenor de la CFR.

Tocmai de aceea ei vin de astăzi, ca să se pregătească și luni să fie la reunire și apoi să plece în cantonamentul din Slovenia. Deci nu este nicio problemă”, a declarat Ioan Varga, conform digisport.ro.

Cine este Antonio Folha

Retras din cariera de fotbalist în anul 2005, după ce a jucat la cluburi precum Porto, Gil Vicente, Braga, Standard Liege, AEK Atena și Penafiel, Folha și-a început cariera de antrenor tot în același an, la Penafiel, ca secund.

După doi ani, acesta a plecat pentru a antrena în academia celor de la Porto, acolo unde a stat până în 2013, când a fost avansat ca secund la echipa a doua a „dragonilor”.

A urmat o perioadă de câteva luni ca secund la prima echipă, după care s-a întors la grupele de juniori pentru încă doi ani.

Prima experiență ca antrenor principal a venit în 2016, când a preluat echipa a doua a lui FC Porto. În 2018 a plecat la Portimonense, acolo unde a stat pe bancă în 58 de partide, până în 2020.

Ulterior, după un an de pauză, s-a întors „acasă”, la echipa a doua a FC Porto, echipă pe care a antrenat-o până în iunie 2024. Din acel moment, Folha nu a mai lucrat la niciun club.

CFR Cluj va efectua un cantonament în Slovenia

CFR Cluj a încheiat sezonul pe locul al treilea și va evolua în preliminariile Conference League.

Jucătorii echipei se vor reuni săptămâna viitoare, pe 15 iunie, și se vor antrena până pe 28 iunie la Cluj-Napoca. Ulterior, echipa va pleca într-un cantonament în Zreče, Slovenia, până pe 10 iulie.

Pe durata stagiului de pregătire, CFR va disputa patru meciuri amicale:

NK Aluminij (câștigătoarea Cupei Sloveniei), pe 2 iulie

Olimpija Ljubljana (formație din prima ligă a Sloveniei), pe 4 iulie

FC Noah (vicecampioana Armeniei și câștigătoarea Cupei Armeniei), pe 7 iulie

Karpaty Lviv (formație din prima ligă a Ucrainei), pe 9 iulie.

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