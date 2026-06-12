Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada! +15 foto
Jovo Lukic, fericit, după primul său gol la naționala Bosniei. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 22:44
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 00:34
  • CANADA - BOSNIA. Jovo Lukic, 27 de ani, a profitat că uriașul Edin Dzeko nu e sută la sută fizic. Debut cu gol la Campionatul Mondial.
  • Titularizat curajos de selecționerul Sergej Barbarez împotriva gazdei Canada, vârful Clujului a deschis scorul după un corner.
  • Canada a egalat în cele din urmă și s-a terminat 1-1 la Toronto.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Jovo Lukic purtase prima oară tricoul Bosniei pe 19 decembrie 2021, într-un amical pierdut în fața SUA, 0-1 la Los Angeles.

Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Citește și
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Citește mai mult
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!

De atunci, mai mult de patru ani nu a mai existat pentru națională.

Nu-și imagina că va fi titular acum la Campionatul Mondial și va înscrie primul gol al „dragonilor” la acest turneu final!

Lukic, chemat în baraj, dar ținut în tribună la naționala Bosniei

În martie, impresionat de jocul și golurile lui Lukic la U Cluj, selecționerul Sergej Barbarez l-a convocat pentru cele două meciuri de baraj, dar l-a lăsat de fiecare dată în tribună, și în semifinala cu Țara Galilor (1-1, 4-2 la penaltyuri), și în finala cu Italia (1-1, 4-1 la loviturile de departajare).

L-a inclus pe golgheterul Ligii 1 (18 reușite) ca al 26-lea membru în lotul de Mondial.

Titular indiscutabil trebuia să fie Edin Dzeko, 40 de ani, recordmanul de selecții (148) și goluri (73) al albaștrilor, plus 30 de assisturi. Legendă!

Jovo Lukic inscrie in Canada - Bosnia la CM 2026. Capturi X (7).jpg
Jovo Lukic inscrie in Canada - Bosnia la CM 2026. Capturi X (7).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Jovo Lukic inscrie in Canada - Bosnia la CM 2026. Capturi X (1).jpg Jovo Lukic inscrie in Canada - Bosnia la CM 2026. Capturi X (2).jpg Jovo Lukic inscrie in Canada - Bosnia la CM 2026. Capturi X (3).jpg Jovo Lukic inscrie in Canada - Bosnia la CM 2026. Capturi X (4).jpg Jovo Lukic inscrie in Canada - Bosnia la CM 2026. Capturi X (5).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

Lukic, gol cu capul după un corner. Mai rapid decât stoperul canadian

Numai că veteranul nu e încă sută la sută fizic și Barbarez a mizat curajos pe Lukic.

Îl titularizase și în amicalele cu Macedonia de Nord (0-0) și Panama (1-1).

Vineri, i-a oferit șansa de a debuta la Mondial în formula de start a Bosniei. Primul său meci oficial, contra Canadei, una dintre țările-gazdă.

Golul lui Lukic, din mijlocul canadienilor. Foto: Imago Golul lui Lukic, din mijlocul canadienilor. Foto: Imago
Golul lui Lukic, din mijlocul canadienilor. Foto: Imago

Și ce debut! În minutul 21, după ce testase de două ori puterea apărării canadiene, Lukic a deschis scorul, după un corner.

Kolasinac a deviat centrarea la colțul scurt a lui Basic și Jovo, chiar dacă avea adversarul lipit de el, a trimis mingea în plasă, cu capul. A reacționat mai rapid decât stoperul canadian.

Era 1-0 pentru Bosnia. Primul lui gol la națională. Lukic a fost înlocuit în minutul 61 cu Bazdar.

În cele din urmă, Canada a egalat: Larin (78). 1-1, final! „Frunza de Arțar” nu mai reușise în precedentele două participări niciun punct la Mondial (șase meciuri, șase înfrângeri). Remiza de vineri a fost o premieră.

Bosnia avea o victorie la CM 2014, dar și două eșecuri. Egalul, premieră și pentru „dragoni”.

Citește și

„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Campionatul Mondial
12:39
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Citește mai mult
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Campionatul Mondial
11:17
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Citește mai mult
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
DEBUT Echipa Nationala Campionatul Mondial GOL bosnia jovo lukic
Știrile zilei din sport
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Campionatul Mondial
12.06
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Citește mai mult
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Rapid e gata să renunțe la vedete  3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Superliga
12.06
Rapid e gata să renunțe la vedete 3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Citește mai mult
Rapid e gata să renunțe la vedete  3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Campionatul Mondial
12.06
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Citește mai mult
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Campionatul Mondial
12.06
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Citește mai mult
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:44
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
23:40
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
22:37
De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul”
 De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul”
22:13
„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final
„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Top stiri
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
Campionatul Mondial
12.06
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
Citește mai mult
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
Superliga
12.06
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
Citește mai mult
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Campionatul Mondial
12.06
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Citește mai mult
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede
B365
12.06
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede
Citește mai mult
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 22 rapid 4 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
13.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share