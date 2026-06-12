Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!

CANADA - BOSNIA. Jovo Lukic, 27 de ani, a profitat că uriașul Edin Dzeko nu e sută la sută fizic. Debut cu gol la Campionatul Mondial.

Titularizat curajos de selecționerul Sergej Barbarez împotriva gazdei Canada, vârful Clujului a deschis scorul după un corner.

Canada a egalat în cele din urmă și s-a terminat 1-1 la Toronto.

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Jovo Lukic purtase prima oară tricoul Bosniei pe 19 decembrie 2021, într-un amical pierdut în fața SUA, 0-1 la Los Angeles.

De atunci, mai mult de patru ani nu a mai existat pentru națională.

Nu-și imagina că va fi titular acum la Campionatul Mondial și va înscrie primul gol al „dragonilor” la acest turneu final!

Lukic, chemat în baraj, dar ținut în tribună la naționala Bosniei

În martie, impresionat de jocul și golurile lui Lukic la U Cluj, selecționerul Sergej Barbarez l-a convocat pentru cele două meciuri de baraj, dar l-a lăsat de fiecare dată în tribună, și în semifinala cu Țara Galilor (1-1, 4-2 la penaltyuri), și în finala cu Italia (1-1, 4-1 la loviturile de departajare).

L-a inclus pe golgheterul Ligii 1 (18 reușite) ca al 26-lea membru în lotul de Mondial.

Titular indiscutabil trebuia să fie Edin Dzeko, 40 de ani, recordmanul de selecții (148) și goluri (73) al albaștrilor, plus 30 de assisturi. Legendă!

Lukic, gol cu capul după un corner. Mai rapid decât stoperul canadian

Numai că veteranul nu e încă sută la sută fizic și Barbarez a mizat curajos pe Lukic.

Îl titularizase și în amicalele cu Macedonia de Nord (0-0) și Panama (1-1).

Vineri, i-a oferit șansa de a debuta la Mondial în formula de start a Bosniei. Primul său meci oficial, contra Canadei, una dintre țările-gazdă.

Golul lui Lukic, din mijlocul canadienilor. Foto: Imago

Și ce debut! În minutul 21, după ce testase de două ori puterea apărării canadiene, Lukic a deschis scorul, după un corner.

Kolasinac a deviat centrarea la colțul scurt a lui Basic și Jovo, chiar dacă avea adversarul lipit de el, a trimis mingea în plasă, cu capul. A reacționat mai rapid decât stoperul canadian.

Era 1-0 pentru Bosnia. Primul lui gol la națională. Lukic a fost înlocuit în minutul 61 cu Bazdar.

The Bosnia team and subs bench celebrate Jovo Lukic’s goal vs Canada here at the Toronto Stadium pic.twitter.com/ocM2KLwnMo — Layth (@laythy29) June 12, 2026

În cele din urmă, Canada a egalat: Larin (78). 1-1, final! „Frunza de Arțar” nu mai reușise în precedentele două participări niciun punct la Mondial (șase meciuri, șase înfrângeri). Remiza de vineri a fost o premieră.

Bosnia avea o victorie la CM 2014, dar și două eșecuri. Egalul, premieră și pentru „dragoni”.

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