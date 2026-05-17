„Cu asta rămânem” Cristiano Bergodi, resemnat după înfrângerea la scor cu U Craiova: „Nu e corect acum să vorbim despre greșeli”

U CRAIOVA - U CLUJ 5-0. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul clujenilor, a vorbit la finalul partidei pierdute la scor de echipa sa.

Deși a pierdut în această săptămână atât Cupa, cât și campionatul, fiind învins de două ori de Universitatea Craiova, tehnicianul italian a vorbit despre partea bună a sezonului.

U CRAIOVA - U CLUJ. Cristiano Bergodi: „Rămânem cu calificarea în Europa League”

La flash-interviul de la finalul partidei, Cristiano Bergodi a declarat:

„Am ajuns până aici datorită evoluțiilor jucătorilor. Am ajuns în Europa League și asta e foarte important, e extraordinar pentru noi.

Au meritat (n.r. cei de la U Craiova), au fost mai buni, au fost cea mai bună echipă.

Am intrat temători. Să fii condus cu 2-0 după nouă minute e foarte greu. Au făcut un pressing bun la început, au fost mai buni, bravo lor!, dar noi am luat 2 goluri în nouă minute. Totuși, nu e corect acum să vorbim despre greșeli.

Era 2-0 după 10 minute, apoi a fost și eliminarea, era foarte greu. Meciul s-a terminat după prima repriză. Noi rămânem cu calificarea în Europa League.

Am pornit în octombrie de pe locul 10, iar datorită jucătorilor am ajuns pe locul al doilea, ceea ce cred că este extraordinar pentru toată lumea”, a declarat Bergodi, la Prima Sport.

