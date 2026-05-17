„Sper că tata e mândru de mine” Nicușor Bancu, discurs emoționant după câștigarea eventului: „Era cel mai mare fan al meu”

U CRAIOVA - U CLUJ 5-0. Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul Universității Craiova, a avut un discurs emoționant la finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”.

Odată cu victoria împotriva „studenților” din Cluj, Universitatea Craiova a câștigat campionatul după o pauză de 35 de ani.

U CRAIOVA - U CLUJ. Nicușor Bancu: „Sper că tata e mândru de mine”

La finalul partidei, Nicușor Bancu a vorbit despre performanța reușită de echipă în acest sezon, dar și despre tatăl său, care a decedat în urmă cu aproape doi ani.

„Mă bucur că în sfârșit mi s-a împlinit visul după atâția ani de zile. Am muncit foarte mult în acest an. E o mândrie mare, mă bucur pentru această frumoasă familie.

Mulțumesc familiei mele, îmi pare rău că tatăl meu nu mai este aici, să mă vadă că am făcut eventul. El era cel mai mare fan al meu. Sper că mă vede de acolo, de sus. Sunt mândru de ce am realizat.

Am sperat în fiecare an, dar nu am putut până acum. Vreau să-i mulțumesc și lui Mirel Rădoi pentru ceea ce a făcut. A lăsat aici o muncă și pe care împreună cu domnul Filipe am dus-o la bun sfârșit și am reușit să facem eventul.

S-a văzut că suntem o familie unită. A fost un moment foarte greu la Atena, dar asta ne-a unit și mai tare”, a declarat Nicușor Bancu la Prima Sport.

Tatăl lui Nicușor Bancu s-a sinucis în urmă cu aproape 2 ani, în august 2024. Acesta suferea de depresie, dar și de alte probleme de sănătate, potrivit adevarul.ro.

În continuarea discursului său, Nicușor Bancu a mai spus:

„Mă bucur că am marcat atâtea goluri azi, chiar dacă a fost și acea eliminare la 2-0, dar și așa cred că am jucat mult mai bine decât ei. Am meritat acest trofeu”.

