U CRAIOVA - U CLUJ 5-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre titlul istoric obținut de echipa sa, după o pauză de 35 de ani.

Oltenii au reușit un sezon fantastic, cu o prestație bună și în Europa, dar mai ales pe plan intern, iar toată suflarea Craiovei se bucură din nou de event, după cel reușit în 1991.

U CRAIOVA - U CLUJ 5-0 . Filipe Coelho: „Asta era obiectivul”

„Am venit aici cu ambiție și sunt foarte fericit. Nu mă așteptam să câștig două trofee.

Să fiu sincer, când am discutat cu președintele (n.r. acționarul Mihai Rotaru), obiectivul a fost să câștigăm campionatul.

Am luat lucrurile pas cu pas, iar jucătorii au luat și Cupa. Înainte de finală le-am zis: «Voi m-ați adus aici, acum vă rog să-mi aduceți Cupa”, a declarat Coelho la Prima Sport.

Portughezul a fost întrebat despre perioada petrecută în România și provocat să aleagă un cuvânt pentru a o descrie:

„Sunt mândru, dar dacă ar trebui să aleg un singur cuvânt, acela ar fi «jucătorii»”, a concluzionat Coelho.

