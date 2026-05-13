Al-Nassr - Al-Hilal 1-1. Gazdele, în frunte cu Cristiano Ronaldo (41 de ani), au ratat, pentru moment, câștigarea titlului în Arabia Saudită, după o greșeală imensă a portarului Bento (26 de ani) în ultimul minut al partidei.

În cazul unei victorii în meciul de marți, Al-Nassr ar fi putut câștiga titlul încă de acum. Ar fi fost primul de la sosirea lui Cristiano Ronaldo în 2023.

Sărbătoarea gazdelor a fost stricată de marea greșeală a portarului Bento.

Al-Nassr a ratat câștigarea titlului în meciul cu Al-Hilal

Al-Nassr a deschis scorul în minutul 37, atunci când Simakan a înscris în urma unui corner, reușită care a stârnit o mare bucurie în rândul celor peste 26.000 de spectatori prezenți pe King Saud University Stadium din Riyadh.

Gazdele au reușit să mențină rezultatul până în minutul 90+8. În momentul în care cei de la Al-Nassr se pregăteau să sărbătorească cel de-al 11-lea titlu din istorie, primul pentru Cristiano de când a ajuns la echipă, portarul Bento și-a îngropat echipa.

În urma unui aut aruncat lung în careu la ultima fază a meciului, Bento a sărit pentru a prinde mingea, dar s-a izbit de fundașul Inigo Martinez și a scăpat-o în poartă.

Astfel, Al-Hilal a egalat și a stabilit scorul final, 1-1, iar bucuria celor de la Al-Nassr a fost amânată.

În acest moment, Al-Nassr este lider în campionatul Arabiei Saudite, cu 83 de puncte, cu o etapă rămasă înainte de final.

Al-Hilal se află pe poziția secundă, cu 78 de puncte, dar echipa antrenată de Simone Inzaghi mai are de disputat două partide: cu Neom și Al-Fayha.

Astfel, Al-Nassr este obligată să câștige meciul cu Damac, formație aflată în lupta pentru retrogradare, dacă vrea să câștige campionatul.

Ultimul titlu câștigat de Al-Nassr a fost în sezonul 2018/2019.

Bento with an unfortunate 90+8' own goal ⚽️ pic.twitter.com/IaBAaeIf6v — Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 12, 2026

Cristiano Ronaldo, exasperat!

Cristiano Ronaldo a părăsit terenul în minutul 82, atunci când a fost înlocuit cu atacantul Abdullah Al Hamdan. Starul portughez a părăsit terenul aplaudând și încurajând tribunele să facă atmosferă.

Greșeala lui Bento l-a afectat mult pe Ronaldo. După fluierul final, acesta a fost surprins pe banca de rezerve în timp ce stătea neclintit.

În ciuda rezultatului de marți, Al-Nassr este favorită să câștige campionatul, iar Cristiano Ronaldo își poate adjudeca cel de-al 33-lea trofeu câștigat în cariera sa la nivel de club.

