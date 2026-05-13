Cristi Chivu (45 de ani) și jucătorii lui Inter au fost primiți la Palatul Quirinale, marți, de președintele Italiei, Sergio Mattarella (84 de ani).

Finala Cupei Italiei dintre Lazio și Inter se va juca astăzi, de la ora 22:00.

Întâlnirea cu președintele a avut loc înainte cu o zi de finala Cupei, unde Inter ar putea să câștige al doilea trofeu al sezonului, după titlul cucerit în Serie A.

Sâmbătă, înaintea partidei cu Lazio din campionat, scor 3-0, Chivu și jucătorii săi au fost primiți la Vatican de Papa Leon al XIV-lea.

FOTO. Chivu, întâlnire cu președintele Italiei

La întâlnirea oficială cu președintele au fost prezenți și cei de la Lazio. După ce antrenorul Maurizio Sarri și-a încheiat discursul, a fost rândul lui Cristi Chivu să vorbească în fața lui Sergio Mattarella.

„Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru invitație, într-un loc atât de simbolic precum Quirinale. Domnule președinte, dumneavoastră nu reprezentați doar cea mai înaltă funcție a statului, pe care o dețineți cu mare merit și angajament, ci sunteți și un om al sportului și al unor valori deosebite.

Pentru noi, cei de la Inter, este o mare onoare să fim aici pentru a sărbători finala Cupei Italiei, unde o vom întâlni pe Lazio pe Stadionul Olimpico.

Italia recunoaște valoarea educativă și socială a sportului, iar pentru noi este o responsabilitate importantă să fim aici astăzi (n.r. marți), deoarece, în calitate de antrenori și sportivi, trebuie să promovăm valori pozitive.

Avem datoria de a fi un exemplu pentru toți copiii care ne urmăresc. Mâine (n.r. miercuri), atât noi, cât și Lazio, vom încerca să onorăm această competiție extraordinară, oferind cea mai bună versiune a noastră pe teren. Vă mulțumim, domnule președinte, pentru tot”, a declarat Cristi Chivu, conform inter.it.

Sergio Mattarella este președintele Italiei începând cu februarie 2015 și a fost reales pentru al doilea mandat în 2022.

Echipa lui Cristi Chivu a cucerit cel de-al 21-lea Scudetto din istorie, după victoria de duminica trecută cu Parma, scor 2-0, pe San Siro.

Inter nu mai câștigase titlul pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, din 1989, când echipa lui Giovanni Trapattoni devenea campioană după un meci cu Napoli, conform gazzetta.it.

Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.

Ultimele două meciuri din campionat ale lui Inter:

Verona (acasă), pe 17 mai

Bologna (deplasare), pe 25 mai

FOTO. Momentul în care Inter a devenit campioana Italiei

