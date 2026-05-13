Ce i-a cerut Edi Iordănescu lui Varga Patronul lui CFR Cluj negociază cu fostul selecționer: „Ne apucăm imediat de lucru”

Edi Iordănescu (47 de ani) ar putea reveni pe banca lui CFR Cluj, din sezonul viitor, susține patronul ardelenilor, Ioan Varga.

Antrenorul care a adus titlul la CFR în sezonul 2020-2021 rămâne foarte apreciat în Gruia, iar experiența sa este văzută de conducere drept o garanție pentru obiectivele europene și lupta la campionat.

Varga a fost foarte deranjat de ultimele declarații ale actualului antrenor al ardelenilor, Daniel Pancu, iar părțile par ireconciliabile.

Tehnicianul a vorbit public despre condițiile în care ar accepta să continue la CFR Cluj: își dorește ca salariile să fie achitate la zi, echipa să beneficieze de o bază de pregătire mai bună și lotul să fie întărit cu jucători de valoare.

Varga îl așteaptă pe Edi Iordănescu la CFR Cluj: „Am vorbit cu el”

În ultimele zile au apărut informații despre posibilitatea revenirii lui Edi Iordănescu la Cluj, iar patronul Ioan Varga a confirmat că a discutat deja cu fostul selecționer al României.

„Am vorbit cu Edi Iordănescu! Mi-a cerut cel mult zece zile de răgaz, iar asta pentru că el are o ofertă tentantă din străinătate.

Am înțeles că discuțiile ar fi foarte avansate și acestea sunt la un alt nivel din punct de vedere financiar”, a spus Nelu Varga, conform prosport.ro.

Omul de afaceri afirmă că tehnicianul nu ia în calcul o altă echipă din Superliga, în afara CFR-ului.

„Mi-a spus că în România vine doar la CFR Cluj. Dacă va veni în cele din urmă aici, atunci ne apucăm imediat de lucru”, a subliniat patronul echipei din Gruia.

Declarațiile cu care Pancu l-a supărat pe Varga

„Cele mai importante detalii sunt legate promisiunile de aici. Văd că și domnul Varga, și domnul Mureșan vorbesc că rămân două milioane la sută, cuvintele mele, dar niciunul nu continuă.

Continuarea e în alte condiții. Adică să fie salariile la zi, o bază mai bună de pregătire și jucători de top. Până acum nu s-a întâmplat niciunul dintre aceste lucruri și mai sunt două săptămâni…

Când am venit, aici era o prăpastie. Nici nu știu cum să numesc… era totul într-o stare de degradare, iar acum e soare, lumea e fericită și echipa e pe locul 3. Asta e realitatea pură”, a declarat Daniel Pancu, la Prima Sport.

Varga, răspuns tăios pentru Pancu

„Clauza lui Daniel Pancu este de 50.000 de euro, să o plătească, dar mai important este că m-am supărat rău de tot pe el după ceea ce a spus. Și trebuie să știe asta!

Să-și cumpere club dacă vrea să facă el regulile. Nu vii tu să-mi faci aici regulile la CFR Cluj… n-a condus până acum un club.

Daniel Pancu a sărit calul în ultima perioadă și nu trebuia să facă asta. N-a luat Champions League la CFR Cluj”, a declarat patronul celor de la CFR Cluj, conform prosport.ro.

CFR Cluj ocupă locul 3 în Superliga, cu 41 de puncte. Pe locul 2 se află „U” Cluj, cu 45 de puncte, iar lider este Universitatea Craiova, cu 46 de puncte.

În play-off, Pancu a înregistrat o înfrângere, trei victorii și două remize, cea mai recentă în partida cu Universitatea Craiova, scor 0-0.

Pentru CFR Cluj urmează două partide în campionat:

Pe 16 mai, în deplasare cu Dinamo

Pe 23 mai, pe teren propriu cu FC Argeș

