Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”

Cristiano Ronaldo, 41 de ani, e încă supărat după protestul împotriva autorităților saudite.

Liga locală i-a dat un răspuns puternic starului portughez al lui Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo a oprit cursa irezistibilă la Al-Nassr spre golul 1.000 al carierei.

Portughezul a ajuns la 961, dar a fost prea supărat văzându-l pe fostul său coleg de la Real Madrid, Karim Benzema, semnând cu marea rivală saudită Al-Hilal.

Greva lui Ronaldo la Al-Nassr . Acuză PIF de protejarea lui Al-Hilal

A pus la îndoială implicarea Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite, crede că PIF sprijină mai mult Al-Hilal. Deși, teoretic, ar trebui să susțină în mod egal cele mai importante patru cluburi, nu doar pe Al-Hilal, ci și pe Al-Nassr, Al-Ittihad și Al-Ahli.

CR7 a intrat într-un gen de grevă și a refuzat să joace la 1-0 cu Al-Riyadh. Deși a reluat pregătirea, ascultându-i pe colegi, care îi cântau „La mulți ani!” în timp ce el era la masaj joi, când a împlinit 41 de ani, e posibil să lipsească și vineri seară, la duelul încins cu Al-Ittihad.

Și-a prelungit contractul cu Al-Nassr până în 2027, însă nu e exclus să plece în vară, înapoi în Europa sau în MLS.

200 de milioane de euro este salariul anual al lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Are o clauză de reziliere de 50 de milioane

Ronaldo, avertizat: „Nimeni, oricât de important ar fi, nu poate lua decizii în afara clubului său”

Liga saudită i-a dat un răspuns aspru starului lusitan într-o perioadă tensionată la Riad.

„Liga noastră este construită pe un principiu simplu: fiecare club funcționează independent, conform acelorași reguli.

Cristiano Ronaldo e la Al-Nassr din ianuarie 2023 Foto: Imago

Cluburile au propriile consilii de administrație, propriile comitete executive și propriile echipe de conducere a departamentului de fotbal.

Deciziile privind personalul, cheltuielile și strategia sunt luate de aceste cluburi în cadrul unui sistem financiar conceput pentru a asigura stabilitatea și echilibrul competitiv, un sistem aplicat uniform în întreaga țară”.

Cristiano a fost implicat total în proiectul Al-Nassr de la sosirea sa și a jucat un rol vital în dezvoltarea clubului. Ce orice jucător de elită, își dorește să câștige. Dar nimeni, oricât de important ar fi, nu poate lua decizii în afara clubului său. Comunicatul ligii saudite

„Cursa pentru titlu rămâne deschisă”

Explicația a continuat: „Activitatea recentă de transferuri demonstrează clar această independență. Un club s-a consolidat într-un anumit mod. Altul a ales o abordare diferită. Acestea au fost deciziile cluburilor, ținând cont de parametrii financiari aprobați.

50 de puncte are liderul Al-Hilal, cu trei peste Al-Ahli și patru deasupra lui Al-Nassr, care are o restanță de jucat

Nivelul competiției vorbește de la sine. Cu doar câteva puncte diferență între primele cluburi, cursa pentru titlu rămâne deschisă. Acest echilibru reflectă un sistem care funcționează așa cum se aștepta.

Accentul rămâne pus pe fotbal și pe menținerea unui mediu competitiv solid pentru jucători și fani”.

