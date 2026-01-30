Cristiano Ronaldo, de neoprit VIDEO. Superstarul portughez și-a trecut în cont o nouă reușită și continuă cursa spre 1.000 de goluri

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a ajuns la 961 de goluri marcate în întreaga carieră, după ce a marcat în victoria lui Al Nassr cu Al Kholood, scor 3-0.

Al Nassr a avut nevoie de 47 de minute pentru a debloca tabela pe terenul celor de la Al Kholood.

Cristiano Ronaldo, la golul cu numărul 961 al carierei

După o fază încâlcită la marginea careului oaspeților, brazilianul Angelo l-a lansat excelent pe poziție viitoare pe Joao Felix.

Portughezul a avut șansa să marcheze, dar a ales să fie altruist și să-i paseze lui Cristiano Ronaldo, cel care a trimis mingea în poarta goală, din doar câțiva metri.

În urma acestui gol, fostul jucător de la Real Madrid, Manchester United sau Juventus a ajuns la 961 de reușite și mai are nevoie de doar 39 pentru a se apropia de pragul incredibil de 1.000 de goluri.

Până la finalul partidei, Al Nassr a mai punctat de două ori prin Simakan ('53) și Kingsley Coman ('87).

De menționat că Ronaldo a fost schimbat de Jorge Jesus în minutul 79, cu Ayman Yahya.

În urma acestui rezultat, Al Nassr a urcat pe locul 2, cu 43 de puncte, la egalitate cu Al Ahli și la trei în spatele liderului Al Hilal.

Rezumat VIDEO. Al Kholood - Al Nassr 0-3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport