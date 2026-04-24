FCSB - PETROLUL 3-1. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, a vorbit la superlativ despre tânărul atacant al echipei sale, Alexandru Stoian (18 ani).

Ca urmare a victoriei obținute de FCSB în meciul cu Petrolul, campioana en-titre din Liga 1 și-a asigurat matematic prezența la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

FCSB - PETROLUL. Gigi Becali: „O să facă furori în Europa”

Alexandru Stoian a intrat pe teren în minutul 65, atunci când l-a înlocuit pe David Miculescu.

Tânărul atacant a avut o prestație solidă în minutele jucate, ceea ce l-a făcut pe Becali să îl laude, dar și să dezvăluie ce i-a zis Mirel Rădoi despre acesta.

„Mirel îmi spusese când a plecat de Stoian. Mi-a spus «Nașule, ai grijă de el, că va deveni fotbalist”. Din măsurătorile pe care le-au făcut ei se apropie de un parametru care-i aproape de al lui Ronaldo.

Eu i-am spus și acum lui MM după meci... Toma, David Popa și Stoian, peste doi ani jumate vor face furori în Europa”, a declarat Gigi Becali.

Alexandru Stoian, cel pentru care FCSB plătea 900.000 de euro în ianuarie 2025, a jucat în acest sezon 26 de meciuri în tricoul „roș-albaștrilor”, reușind să înscrie șase goluri și să ofere o pasă de gol.

