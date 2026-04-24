Gianluca Prestianni (20 de ani), fotbalistul celor de la Benfica, a fost suspendat șase etape ca urmare a scandalului de rasism de la partida cu Real Madrid, jucată pe 17 februarie.

La meciul de pe Da Luz, după ce Vinicius a marcat în minutul 50 și s-a bucurat ostentativ la colțul terenului, Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului, care s-a dus imediat la arbitru pentru a semnala faptul că a fost numit „maimuță”.

Comisia de control, etică și disciplină a UEFA a anunțat că Gianluca Prestianni a fost suspendat șase meciuri, ca urmare a comportamentului rasist de la partida cu Real Madrid.

Mai mult, UEFA le-a solicitat celor de la FIFA să prelungească suspendarea la nivel mondial, ceea ce înseamnă că fotbalistul argentinian ar putea rata Campionatul Mondial, dacă Scaloni avea de gând să-l convoace.

Cazul a fost deschis ca urmare a anchetei efectuate de un inspector de Etică și Disciplină al UEFA, care a găsit mai multe dovezi privind un comportament discriminatoriu al lui Prestianni.

Suspendarea aplicată lui Prestianni are totuși o mențiune importantă: trei dintre cele șase partide sunt supuse unei perioade de probă de doi ani, începând de la data în care decizia a intrat în vigoare.

Concret, Prestianni va fi suspendat doar trei etape, cu condiția să nu recidiveze în această perioadă.

De asemenea, UEFA a specificat și faptul că această sancțiune include și meciul de suspendare provizorie pe care Prestianni l-a executat la returul cu Real Madrid, din Liga Campionilor.

Ce s-a întâmplat în cazul „Vinicius - Prestianni”

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii de la Benfica, moment în care Gianluca Prestianni și-a ridicat tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria.

