Gianluca Prestianni FOTO: IMAGO
alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 21:23
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 21:24
  • Gianluca Prestianni (20 de ani), fotbalistul celor de la Benfica, a fost suspendat șase etape ca urmare a scandalului de rasism de la partida cu Real Madrid, jucată pe 17 februarie.

La meciul de pe Da Luz, după ce Vinicius a marcat în minutul 50 și s-a bucurat ostentativ la colțul terenului, Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului, care s-a dus imediat la arbitru pentru a semnala faptul că a fost numit „maimuță”.

Liga 1  LIVE de la 15:00 » Botoșani o va înfrunta pe Oțelul. Urmează derby-ul Clujului, de la 20:30
Gianluca Prestianni, suspendat șase etape după scandalul de rasism

Comisia de control, etică și disciplină a UEFA a anunțat că Gianluca Prestianni a fost suspendat șase meciuri, ca urmare a comportamentului rasist de la partida cu Real Madrid.

Mai mult, UEFA le-a solicitat celor de la FIFA să prelungească suspendarea la nivel mondial, ceea ce înseamnă că fotbalistul argentinian ar putea rata Campionatul Mondial, dacă Scaloni avea de gând să-l convoace.

Cazul a fost deschis ca urmare a anchetei efectuate de un inspector de Etică și Disciplină al UEFA, care a găsit mai multe dovezi privind un comportament discriminatoriu al lui Prestianni.

Suspendarea aplicată lui Prestianni are totuși o mențiune importantă: trei dintre cele șase partide sunt supuse unei perioade de probă de doi ani, începând de la data în care decizia a intrat în vigoare.

Concret, Prestianni va fi suspendat doar trei etape, cu condiția să nu recidiveze în această perioadă.

De asemenea, UEFA a specificat și faptul că această sancțiune include și meciul de suspendare provizorie pe care Prestianni l-a executat la returul cu Real Madrid, din Liga Campionilor.

Ce s-a întâmplat în cazul „Vinicius - Prestianni”

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii de la Benfica, moment în care Gianluca Prestianni și-a ridicat tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria.

FCSB, matematic la baraj VIDEO. Campioana învinge Petrolul și e prima în play-out
„Fiecare decide pentru el”  Mihai Pintilii, după refuzul lui Charalambous de a reveni la FCSB: „Asta i-am spus” 
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
Pierd teren în La Liga Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
