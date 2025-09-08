Calificare în prelungiri Tunisia obține biletele pentru CM 2026 după  un gol în minutul 90+4 » Lista echipelor calificate la turneul final
Tunisia FOTO: Imago
Campionatul Mondial

Calificare în prelungiri Tunisia obține biletele pentru CM 2026 după un gol în minutul 90+4 » Lista echipelor calificate la turneul final

Gabriel Neagu
Publicat: 08.09.2025, ora 22:04
Actualizat: 08.09.2025, ora 22:04
  • Guineea Ecuatorială - Tunisia 0-1. Nord-africanii s-au calificat matematic la Cupa Mondială din 2026, grație unui gol marcat în prelungiri.
  • 18 echipe naționale și-au asigurat, până acum, prezența la turneul final din Canada, SUA și Mexic.

Tunisia va bifa, în vara anului viitor, a 7-a prezență la un Campionat Mondial. Cea mai bună performanță înregistrată a fost locul 3 în grupă, în anii 1978, 2006, 2018, 2022.

Tunisia, calificată la Cupa Mondială din 2026, cu un gol în minutul 90+4

Deși a fost dominată pe parcursul partidei, Tunisia a reușit să învingă Guineea Ecuatorială, 1-0, grație unui gol marcat în prelungiri.

În minutul 90+4, selecționata Tunisiei a inițiat un contraatac, mingea a fost interceptată de fundașul gazdelor, Coco, care a pierdut mingea de sub control.

Firas Chaouat a recuperat balonul și a avansat spre poarta apărată de Owono. Mijlocașul i-a pasat în fața buturilor lui Mohamed Ali Ben Romdhane care a marcat cu poarta goală.

Naționala nord-africană a profitat de înfrângerea Namibiei împotriva naționalei din Malawi, 1-2, și și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială din Mexic, SUA și Canada.

  • Tunisia este singura echipă care nu a pierdut nicio partidă în cele 8 meciuri disputate, în grupa preliminară în care participă

Clasamentul grupei H

Loc / EchipăMeciuri jucate(golaveraj)Puncte
1. Tunisia8 (13-0)22
2. Namibia7 (9-4)12
3. Liberia8 (9-9)11
4. Malawi8 (8-9)10
5. Guineea Ecuatorială8 (7-11)10
6. Sao Tome și Principe7 (4-17)0

Lista echipelor calificate la Campionatul Mondial din 2026

Cu aproape 11 luni înaintea startului Cupei Mondiale din 2026, 18 echipe naționale au reușit să obțină calificarea la turneul final.

3 dintre acestea sunt calificate automat, fiind gazdele turneului: Mexic, SUA și Canada.

Celelalte selecționate care și-au asigurat participarea la Campionatul Mondial de anul viitor:

  • ASIA: Japonia, Iran, Australia, Iordan, Coreea de Sud, Uzbekistan.
  • AFRICA: Maroc, Tunisia.
  • OCEANIA: Noua Zeelandă.
  • AMERICA DE SUD: Argentina, Brazilia, Columbia, Paraguay, Ecuador, Uruguay.

În prezent, nicio echipă din Europa nu a obținut calificarea la Campionatul European din 2026.

La startul competiției, 48 de echipe naționale vor intra în cursa pentru trofeul mondial. Selecționatele participante vor fi împărțite în 12 grupe a câte 4 echipe.

calificare tunisia preliminarii cm 2026
