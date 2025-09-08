Calificare în prelungiri Tunisia obține biletele pentru CM 2026 după  un gol în minutul 90+4 » Lista echipelor calificate la turneul final

- Guineea Ecuatorială - Tunisia 0-1. Nord-africanii s-au calificat matematic la Cupa Mondială din 2026, grație unui gol marcat în prelungiri.
- 18 echipe naționale și-au asigurat, până acum, prezența la turneul final din Canada, SUA și Mexic.
Tunisia va bifa, în vara anului viitor, a 7-a prezență la un Campionat Mondial. Cea mai bună performanță înregistrată a fost locul 3 în grupă, în anii 1978, 2006, 2018, 2022.
Tunisia, calificată la Cupa Mondială din 2026, cu un gol în minutul 90+4
Deși a fost dominată pe parcursul partidei, Tunisia a reușit să învingă Guineea Ecuatorială, 1-0, grație unui gol marcat în prelungiri.
În minutul 90+4, selecționata Tunisiei a inițiat un contraatac, mingea a fost interceptată de fundașul gazdelor, Coco, care a pierdut mingea de sub control.
Firas Chaouat a recuperat balonul și a avansat spre poarta apărată de Owono. Mijlocașul i-a pasat în fața buturilor lui Mohamed Ali Ben Romdhane care a marcat cu poarta goală.
Naționala nord-africană a profitat de înfrângerea Namibiei împotriva naționalei din Malawi, 1-2, și și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială din Mexic, SUA și Canada.
- Tunisia este singura echipă care nu a pierdut nicio partidă în cele 8 meciuri disputate, în grupa preliminară în care participă
Clasamentul grupei H
|Loc / Echipă
|Meciuri jucate(golaveraj)
|Puncte
|1. Tunisia
|8 (13-0)
|22
|2. Namibia
|7 (9-4)
|12
|3. Liberia
|8 (9-9)
|11
|4. Malawi
|8 (8-9)
|10
|5. Guineea Ecuatorială
|8 (7-11)
|10
|6. Sao Tome și Principe
|7 (4-17)
|0
Lista echipelor calificate la Campionatul Mondial din 2026
Cu aproape 11 luni înaintea startului Cupei Mondiale din 2026, 18 echipe naționale au reușit să obțină calificarea la turneul final.
3 dintre acestea sunt calificate automat, fiind gazdele turneului: Mexic, SUA și Canada.
Celelalte selecționate care și-au asigurat participarea la Campionatul Mondial de anul viitor:
- ASIA: Japonia, Iran, Australia, Iordan, Coreea de Sud, Uzbekistan.
- AFRICA: Maroc, Tunisia.
- OCEANIA: Noua Zeelandă.
- AMERICA DE SUD: Argentina, Brazilia, Columbia, Paraguay, Ecuador, Uruguay.
În prezent, nicio echipă din Europa nu a obținut calificarea la Campionatul European din 2026.
La startul competiției, 48 de echipe naționale vor intra în cursa pentru trofeul mondial. Selecționatele participante vor fi împărțite în 12 grupe a câte 4 echipe.