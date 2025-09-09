Bancu, out cu Austria  Nicușor Bancu, suspendat pentru cumul de cartonașe » Ce opțiuni are Lucescu pentru postul de fundaș stânga

Nicușor Bancu (32 de ani) va rata partida împotriva Austriei, din preliminariile Campionatului Mondial 2026, din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Ce variante are Mircea Lucescu (80 de ani) pentru postul de fundaș stânga, în rândurile de mai jos.

România și Austria se vor întâlni, pe 12 octombrie, la București, în etapa #7 grupei preliminare a Campionatului Mondial 2026.

Nicușor Bancu, out cu Austria!

În minutul 21 al duelului de la Nicosia, la scorul de 2-0 pentru România, Nicușor Bancu, fundașul stânga al „tricolorilor”, a intrat într-un duel cu Andreas Shikkis.

Stoperul de la Universitatea Craiova a faultat, iar arbitrul Matej Jug i-a dat cartonaș galben.

Fundașul României va fi indisponibil pentru următorul duel din preliminariile Cupei Mondiale, împotriva Austriei, din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Ce opțiuni are Mircea Lucescu pentru postul de fundaș stânga la meciul cu Austria

Suspendarea lui Nicușor Bancu îl obligă pe Mircea Lucescu să își îndrepte atenția spre alți fundași stânga ce pot evolua pentru prima reprezentativă a României.

Pe lista scurtă a selecționerului se află: Alexandru Chipciu (U Cluj), Andrei Borza (Rapid București), Raul Opruț (Dinamo București), Deian Sorescu (Gaziantep).

Alexandru Chipciu a revenit la naționala României, la începutul acestei luni, pentru a ocupa locul lăsat liber de Andrei Borza care s-a accidentat la antrenamentul „tricolorilor”.

De asemenea, fundașul Rapidului ar putea fi o opțiune pentru România dacă se va recupera și va fi din nou eligibil de joc în următoarele 4 săptămâni, după ce a fost accidentat de fizioterapeutul naționalei.

Raul Opruț a strâns 4 selecții în perioada 2022-2023. Fundașul celor de la Dinamo a avut prestații bune la echipa de club.

Deian Sorescu ar putea fi reprofilat de Mircea Lucescu pentru a ocupa locul lăsat liber de suspendarea lui Nicușor Bancu.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 4 (10-1) 12 2. Austria 3 (7-1) 9 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 4 (3-5) 3 5. San Marino 5 (1-18) 0

