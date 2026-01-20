„I-am dat toată puterea” Mihai Stoica are frâu liber la transferuri + Ce buget i-a pus Gigi Becali la dispoziție
„I-am dat toată puterea" Mihai Stoica are frâu liber la transferuri + Ce buget i-a pus Gigi Becali la dispoziție

Publicat: 20.01.2026, ora 17:12
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 17:12
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a primit credit deplin din partea lui Gigi Becali (67 de ani), patronul echipei, pentru a face transferuri.
  • Ce buget i-a pus patronul la dispoziție, în rândurile de mai jos.

FCSB a început campania de transferuri în acest an, iar Gigi Becali a încredințat această sarcină lui Mihai Stoica.

Mihai Stoica, frâu liber la transferuri: „Lui MM i-am dat puterea”

„Nu știu dacă mai transferăm ceva sau nu. Mihai Stoica se ocupă. Am eu timp să mă ocup de toate?! Lui MM Stoica i-am dat puterea. El decide”, a spus Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

Finanțatorul campioanei consideră că în România nu mai găsește jucători ce ar putea să se impună la FCSB și clubul și-a mutat atenția asupra fotbaliștilor din străinătate:

„Nu mai văd nimic în România care să-mi placă. Și nu stau eu să mă uit la jucători din străinătate. Se uită MM. Eu nu știu. Nu mă mai interesează. Dacă aducem, va fi din străinătate”.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB are la dispoziție un buget consistent pentru a definitiva lotul.

„MM se uită și dacă găsește ceva, i-am dat puterea să aducă. Are 6 milioane de euro în conturi și face ce vrea”, a spus Becali.

FCSB a adus doar 2 jucători în această iarnă

Deși au anunțat negocieri cu mai mulți jucători pentru a întări lotul, FCSB a reușit să semneze numai cu doi jucători.

Este vorba despre Andre Duarte, fundașul adus de la Ujpest și care a primit astăzi dreptul de joc, și Orfi Arad, de la Kairat Almaty.

În această iarnă, FCSB s-a despărțit de Adrian Șut, cumpărat de Al-Ain pentru 1.5 milioane de euro, și de Malcom Edjouma, care a refuzat să își prelungească înțelegerea cu „roș-albaștrii”.

De asemenea, Laurențiu Vlăsceanu a fost împrumutat până la sfârșitul sezonului la Unirea Slobozia.

