„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”

Cristiano Ronaldo (40 de ani), atacantul de la Al Nassr, s-a proclamat mai bun decât rivalul său Lionel Messi (38 de ani).

Lusitanul a oferit un interviu amplu jurnalistului britanic Piers Morgan, ce va fi publicat în cursul acestei săptămâni.

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au fost liderii generației lor, creând constant polemica despre cine este cel mai bun jucător din lume.

Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”

Într-un teaser din interviul acordat lui Piers Morgan, pentru emisiunea „Uncensored”, lusitanul a fost întrebat dacă Lionel Messi este mai bun decât el.

Cel mai bun marcator all-time din preliminariile Campionatului Mondial a negat.

„ Este Messi mai bun decât mine? Nu sunt de acord cu această opinie. Nu vreau să fiu umil” , a spus Cristiano Ronaldo, potrivit as.com.

Cristiano Ronaldo a promovat interviul ce va apărea integral pe 4 noiembrie, pe conturile personale de socializare.

No filters. No scripts. Just us.



Coming soon with my friend @piersmorgan pic.twitter.com/UE1HSi2UOA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 3, 2025

Lionel Messi: „Am mult respect și admirație pentru Cristiano Ronaldo”

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi se tratează cu respect reciproc, deși rivalitatea lor a creat polemici despre cine este mai bun.

„Am mult respect și admirație pentru Cristiano Ronaldo și pentru cariera pe care a avut-o și pe care o are în continuare. Încă concurează la cel mai înalt nivel.

Competiția cu el a fost pe teren… Fiecare dintre noi voia să dea tot ce e mai bun pentru echipa sa. Totul a rămas pe teren.

În afara terenului, suntem doi tipi normali. Nu suntem prieteni pentru că nu petrecem timp împreună, dar ne-am tratat mereu cu mult respect”, a declarat Lionel Messi, în vară, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

🚨 Leo Messi: “I have a lot of respect and admiration for Cristiano Ronaldo, and for the career he’s had and continues to have. He is still competing at the highest level”.



“The competition with him was on the pitch… Each of us wanted to do the best for our team. Everything… pic.twitter.com/YedPMhWqlB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au câștigat 8, respectiv 5 Baloane de Aur în 15 ani.

Prima ediție în care niciunul dintre ei nu a triumfat a fost în 2018, când distincția i-a fost acordată lui Luka Modric. Au urmat apoi Benzema (2022) și Rodri (2024) și Dembele (2025).

Ronaldo are 35 de trofee la nivel de club și 3 la națională, iar Messi 45 la club și 6 cu prima reprezentativă.

