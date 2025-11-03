Bölöni, criticat la Târnăveni Prețul biletelor  la filmul lui Loți a stârnit controverse în orașul unde s-a format ca fotbalist » Reacția primarului +13 foto
Ladislau Bölön a plâns la premiera filmului său de la Târgu Mureș, eveniment care a avut loc pe 20 octombrie
Bölöni, criticat la Târnăveni Prețul biletelor la filmul lui Loți a stârnit controverse în orașul unde s-a format ca fotbalist » Reacția primarului

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 17:43
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 20:32
  • Turneul efectuat de Ladislau Bölöni la finalul lunii trecute, în județul Mureș, pentru lansarea filmului său documentar „Bölöni - Legenda care ne unește”, a atras atenția publicului, dar a și stârnit controverse exact unde nu se aștepta.
  • Târnăveni, orașul unde a început fotbalul, a devenit scena unor critici declanșate de portalul local Tirnaveni.ro, legate de prețul biletelor și de nemulțumirile unor locuitori, surprinzând neplăcut un simbol al comunității.

Proiecția documentarului „Bölöni – Legenda care ne unește” a devenit recent subiect de dezbatere la Târnăveni, orașul copilăriei legendarului fotbalist și antrenor Laszlo Bölöni.

Laszlo Bölöni, criticat de un site care se autointitulează „Portalul municipiului Târnăveni”

Producătorii filmului au organizat, la finalul lunii octombrie, un turneu de prezentare al filmului despre viața lui Laszlo Bölöni, în mai multe localități din județul Mureș.

Premiera a avut loc pe 20 august la Târgu Mureș, în prezența unui public numeros și foarte călduros, care l-a emoționat până la lacrimi pe Bölöni.

Loți Bölöni a avut parte și de o surpriză neplăcută, tocmai unde nu se aștepta. La Târnăveni, acolo unde este „Cetățean de onoare”. Ceea ce trebuia să fie o seară de sărbătoare pentru comunitatea din Târnăveni s-a transformat într-o mică furtună locală.

„Documentarul despre viața lui Bölöni ar merita să fie urmărit gratuit, la toate orele de sport de la școlile din Târnăveni”

Totul a pornit de la un articol publicat de portalul local Tirnaveni.ro, care se autointitulează „Portalul municipiului Târnăveni”.

Publicația locală l-a criticat pe Bölöni pentru faptul că accesul la proiecția filmului său s-a făcut contra cost, 30 de lei biletul, un preț mai mare decât cel practicat în cinematografele obișnuite. Această situație a stârnit discuții și nemulțumiri în rândul unor locuitori ai orașului.

Site-ul a catalogat situația drept un „capitalism feroce” și a subliniat că povestea lui Bölöni, începută pe terenurile de la Chimica Târnăveni, ar trebui să fie o lecție accesibilă ca lecție de viață cel puțin pentru copiii și tinerii localității.

„Viața lui Bölöni este un exemplu de reușită în carieră și reprezintă un mesaj dătător de speranță pentru toți acei copii pasionați de fotbal care au în față exemplul viu, că poți pleca de la Târnăveni și să ajungi pe culmile fotbalului mondial.

Documentarul despre viața lui Bölöni ar merita să fie urmărit gratuit, la toate orele de sport de la școlile din Târnăveni, pentru că este cea mai bună lecție de reușită în viață.

Toată stima pentru faptul că Laci Bölöni nu a uitat niciodată de Târnăveni și a vorbit frumos despre primii săi pași spre fotbal de la Târnăveni, absolut cu orice prilej. Toată stima pentru mesajul acestui film care leagă comunitățile române și maghiare.

Dar se putea face un compromis financiar și să se ofere gratuit spre vizionare acest film tuturor copiilor din Târnăveni. Pentru unii 30 de lei înseamnă cam mult!”, a scris site-ul menționat.

Bölöni, apărat de primarul din Târnăveni: „E păcat ca un caracter ca Ladislau Bölöni să fie murdărit

GOLAZO.ro a încercat să obțină un punct de vedere direct de la Laszlo Bölöni sau de la echipa care a produs documentarul, însă singura persoană dispusă să comenteze situația a fost primarul municipiului Târnăveni, Sorin Megheșan (54 de ani).

Edilul a respins din start orice legătură cu administrația locală, sugerată de site prin titulatura „Portalul municipiului Târnăveni”.

„Târnăveni.ro este un site privat, al unei persoane private. Proprietarul site-ului este Mircea Barbu și nu are nicio legătură cu Primăria. Articolul respectiv este părerea unei persoane fizice.

Primăria Târnăveni nu a contribuit cu nimic la organizarea evenimentului. Producătorii au închiriat sala, au vândut bilete și au plătit legal taxele la bugetul local.

E păcat ca un caracter ca Ladislau Bölöni să fie «murdărit» sau implicat în discuții suburbane de niște oameni care nu au făcut nimic în viața lor sau pentru comunitatea din Târnăveni. Sunt frustrări.

Așa sunt oamenii care nu fac nimic sau nu știu să facă nimic: știu doar să dea lecții altora. Îl cunosc pe domnul Barbu, el le dă apă la moară, aruncă pastila, iar cârcotașii de serviciu sunt întotdeauna pe fir”.

„Ladislau Bölöni, model de modestie și seriozitate”

Primarul a adăugat că evenimentul de la Târnăveni, referitor la prezentarea filmului „Bölöni – Legenda care ne unește”, a fost unul reușit:

„După terminarea filmului, domnul Boloni a stat pe scenă și a răspuns întrebărilor din sală. Apoi, a mai stat trei ore la povești cu cei care au rămas, printre care mulți foști colegi de școală, cunoscuți, care s-au bucurat de revederea cu domnul Boloni.

Dacă nu l-ai fi cunoscut, ai fi zis că e un om obișnuit, care oricare altul nu Ladislau Boloni fotbalistul sau antrenorul, cel care a câștigat Cupa Campionilor. Este un model de modestie și seriozitate”.

„Nu ai are pe nimeni la Târnăveni, dar vine de câteva ori pe an la mormântul tatălui său”

În privința apartenenței lui Bölöni la „acasă”, Târnăveni sau Târgu Mureș, primarul a explicat:

„Este un subiect creat de cârcotași. Ladislau Bölöni a spus mereu că s-a născut la Târgu Mureș, iar familia lui s-a mutat la Târnăveni când avea cinci ani.

A început fotbalul aici, la Târnăveni, și la 14 ani s-a întors la Târgu Mureș. Chiar dacă nu mai are rude în Târnăveni, trece de câteva ori pe an la mormântul tatălui său. Din păcate, în România, valorile nu sunt respectate, iar oamenii se grăbesc să arunce cu noroi în cei care au reușit”.

Autorul articolului: „A fost o problemă locală și atât”

Contactat de GOLAZO.ro, proprietarul site-ului Tirnaveni.ro, Mircea Barbu, a precizat că nu a primit nicio reacția de partea lui Laszlo Bölöni după publicarea articolului și nu dorește să facă alte comentarii. „A fost o problemă locală și atât”, a transmis jurnalistul.

Ulterior, după declarațiile primarului din Târnăveni despre criticile la adresa lui Bölöni, Mircea Barbu a mai spus: „Părerea dansului, e democrație, o respect la fel ca și pe a celorlalți. Eu nu contez în subiectul acesta. Site-ul reflectă opinia publică și atât”.

Bölöni își va lansa filmul la Budapesta pe 5 noiembrie și la București pe 16 noiembrie

Laszlo Bölöni se pregătește să lanseze filmul său și în Ungaria, cu o serie de proiecții programate în următoarele zile.

  • 5 noiembrie, 18:30 - Budapesta, Teatrul Național de Film Urania
  • 7 noiembrie, 18:00 - Debrecen, cinematograful Apollo
  • 9 noiembrie, 14:30 - Jászberény, Teatrul de film Lehel
  • 9 noiembrie, 18:00 - Szolnok, Cinema TiszapART
  • 14 noiembrie, 18:00 - Teatrul de Film AGORA-Savaria

Fostul selecționer va mai organiza și la București un eveniment pentru lansarea documentarului. Acesta va avea loc pe 16 noiembrie.

Reacția lui Viktor Orban înaintea premierei de la Budapesta

Interesul este uriaș la Budapesta pentru documentarul „Bölöni – Legenda care ne unește”. Premierul Viktor Orban a postat pe contul său de Facebook:

„Pe marele ecran este o legendă! Laszlo Bölöni este pe drept cuvânt cea mai mare personalitate a fotbalului ardelean și o legendă a sportului maghiar.

După Ferenc Puskás, este singurul fotbalist maghiar care a ridicat trofeul Cupa Campionilor Europeni deasupra capului.

Filmul reprezintă pentru noi nostalgie și un memento, iar pentru generațiile viitoare oferă o privire asupra epocii de aur. Astăzi are loc premiera festivă, iar începând cu 6 noiembrie vom putea toți să fim parte din viața legendei”.

500.000 de euro
a costat filmul documentar „Bölöni – Legenda care ne unește” și a fost finanțat în majoritate de Institutul de Film Maghiar, însă a beneficiat de finanțări substanțiale și din partea Consiliului Județean Mureș și Consiliul Local Târgu Mureș.

