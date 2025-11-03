Proiect important la Hunedoara Primăria a anunțat startul lucrărilor pentru o nouă bază sportivă. Ce facilități va include

Primăria Hunedoara a transmis că au fost demarate lucrările pentru o nouă bază sportivă.

Dan Bobouțanu, edilul orașului, a venit cu mai multe detalii despre modul în care se va desfășura acțiunea.

După ce a întâmpinat recent dificultății în privința construirii noului stadion de fotbal, Hunedoara va avea curând o bază sportivă dedicată mai multor discipline.

Hunedoara va avea o nouă bază sportivă

Primăria orașului a anunțat că luni au fost demarate lucrările efective pentru baza sportivă, după ce până acum au fost efectuate doar lucrări pentru pregătirea zonei.

Dan Bobouțanu, edilul Hunedoarei, a explicat de unde provin investițiile și cât ar putea dura lucrările.

„Problema este simplă: un privat deţine baza sportivă Constructorul. Conform legii, dacă doreşte să o dezafecteze, trebuie, mai întâi, să ridice una similară.

Ar putea face asta oriunde altundeva în România. Noi am făcut în aşa fel încât baza similară să fie ridicată tot la Hunedoara.

Astfel, dacă totul decurge fără probleme majore neprevăzute, peste cel mult un an, sportivii din oraş vor avea bază sportivă modernă la dispoziţia lor, o investiţie pe care, de ce să nu recunoaştem, nici Primăria Hunedoara şi nici Compania Naţională de Investiţii nu cred că ar fi reuşit să o realizeze într-un interval atât de scurt, în principal din cauza birocraţiei.

Până acum, în zona vechiului patinoar s-au făcut doar lucrări de pregătire a terenului. Astăzi au început lucrările efective pentru construirea noii baze sportive. Aceasta va deservi atât clubul de fotbal Corvinul Hunedoara cât şi sportivii care practică alte discipline: atletism, tenis de câmp, handbal, volei etc.” , a transmis Dan Bobouţanu.

Ce facilități va include noua bază sportivă

un teren sintetic de dimensiuni omologate, cu instalaţie de nocturnă şi o tribună de cel puţin 500 de locuri,

o sală de sport,

clădire pentru vestiare,

5 terenuri de tenis de câmp,

pistă de atletism.

