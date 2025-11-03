„Vrei să vii să dai tonul?” O legendă a lui U Craiova a pus tunurile pe Mirel Rădoi după derby-ul cu Rapid 2-2: „N-are voie!” +18 foto
Mirel Rădoi FOTO: SportPictures
Superliga

„Vrei să vii să dai tonul?” O legendă a lui U Craiova a pus tunurile pe Mirel Rădoi după derby-ul cu Rapid 2-2: „N-are voie!”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 17:43
  • Aurel Țicleanu (66 de ani), fost fotbalist al celor de la Universitatea Craiova, a criticat dur plecarea prematură la vestiare a lui Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor.
  • Universitatea Craiova a obținut un punct după ce Steven Nsimba (29 de ani) a marcat din penalty, în minutul 90+9 al meciului U Craiova - Rapid 2-2.

Mirel Rădoi a plecat la cabine, în minutul 90+4, când a văzut că decizia inițială a lui Marcel Bîrsan a fost să dicteze corner la duelul Aioani - Etim.

Scandal la U Craiova - Rapid VIDEO. Un conflict început pe banca de rezerve a continuat la tribuna oficială! Ce a provocat schimbul dur de replici
Citește și
Scandal la U Craiova - Rapid VIDEO. Un conflict început pe banca de rezerve a continuat la tribuna oficială! Ce a provocat schimbul dur de replici
Citește mai mult
Scandal la U Craiova - Rapid VIDEO. Un conflict început pe banca de rezerve a continuat la tribuna oficială! Ce a provocat schimbul dur de replici

Aurel Țicleanu îl critică dur pe Mirel Rădoi: „Vrei să vii în cabină să dai tonul?”

Întrebat dacă el consideră normală reacția antrenorului celor de la Universitatea Craiova, Aurel Țicleanu, legenda clubului din Bănie, a blamat gestul acestuia.

„După mine, nu. El trebuie să dea echilibru acolo, el ar trebui să plece ultimul. N-are voie Mirel să plece de acolo. Şi dacă iau faza în sine: arbitrul nu a fluierat din prima, lui i s-a părut că a fost penalty.

Uite, a fost chemat la VAR şi omul şi-a schimbat decizia. Dar tu trebuie să rămâi acolo! Vrei să vii în cabină să dai tonul? Ţine-l tot timpul! Şi în teren, şi pe margine, fii tu cel care nu abandonezi!”, a spus Aurel Țicleanu, potrivit primasport.ro.

Rădoi a revenit pe teren pentru finalul meciului, după ce Marcel Bîrsan a consultat arbitrajul video și a dictat lovitură de la 11 metri.

Galerie foto (18 imagini)

U Craiova - Rapid, penalty pentru gazde in prelungiri. Captura Prima Sport (1).jpg U Craiova - Rapid, penalty pentru gazde in prelungiri. Captura Prima Sport (2).jpg U Craiova - Rapid, penalty pentru gazde in prelungiri. Captura Prima Sport (3).jpg U Craiova - Rapid, penalty pentru gazde in prelungiri. Captura Prima Sport (4).jpg U Craiova - Rapid, penalty pentru gazde in prelungiri. Captura Prima Sport (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

De acord cu legenda oltenilor a fost și fostul fotbalist al celor de la Rapid, Ovidiu Herea:

„Nu vreau să-i găsesc vreo scuză lui Rădoi. Normal că trebuia să rămână pe bancă indiferent de ce se întâmpla. Avem VAR, trebuie să aştepţi decizia arbitrului. Trebuia să rămână”.

Mirel Rădoi: „Am zis să nu ies să fac acuzații”

La finalul partidei, Mirel Rădoi a explicat motivul pentru care s-a îndreptat spre vestiare înainte de fluierul final al derby-ului cu Rapid 2-2.

N-am mai avut răbdare să văd live pe computer și am intrat în vestiar să văd reluările. Pe platforma pe care noi o avem nu vedem fazele, dar în interior sunt și reluările.

Am zis să nu ies să fac acuzații, dar mie, de pe bancă, mi s-a părut foarte, foarte clar. După aceea, când am venit și am văzut reluările… n-avea cum să nu fie penalty”, a spus Mirel Rădoi, la flash-interviu.

A plecat de furie, de frustrare. Pentru că noi respectăm CCA. Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem același lucru: să fim respectați” Mihai Rotaru, finanțator Universitatea Craiova, la Prima Sport

VIDEO Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri

Citește și

Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Media
14:39
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Citește mai mult
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
„Stanciu sau Dragomir?” Patronul FCSB anunță transferuri tari în iarnă: „5-6 milioane de euro! Nu mă mai joc”
Superliga
13:43
„Stanciu sau Dragomir?” Patronul FCSB anunță transferuri tari în iarnă: „5-6 milioane de euro! Nu mă mai joc”
Citește mai mult
„Stanciu sau Dragomir?” Patronul FCSB anunță transferuri tari în iarnă: „5-6 milioane de euro! Nu mă mai joc”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
Universitatea Craiova Mirel Radoi Aurel Ticleanu superliga
Știrile zilei din sport
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Superliga
03.11
Lovitură pentru FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Citește mai mult
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
Superliga
03.11
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”
Citește mai mult
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Campionate
03.11
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Citește mai mult
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Investigatii
03.11
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Citește mai mult
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:13
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
14:16
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
14:40
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
15:37
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu. David Matei, comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut”
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu.  David Matei , comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Top stiri din sport
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Media
03.11
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Citește mai mult
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Superliga
03.11
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Citește mai mult
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Superliga
03.11
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Citește mai mult
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Campionate
03.11
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Citește mai mult
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 46 dinamo bucuresti 37 rapid 18 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share