Aurel Țicleanu (66 de ani), fost fotbalist al celor de la Universitatea Craiova, a criticat dur plecarea prematură la vestiare a lui Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor.

Universitatea Craiova a obținut un punct după ce Steven Nsimba (29 de ani) a marcat din penalty, în minutul 90+9 al meciului U Craiova - Rapid 2-2.

Mirel Rădoi a plecat la cabine, în minutul 90+4, când a văzut că decizia inițială a lui Marcel Bîrsan a fost să dicteze corner la duelul Aioani - Etim.

Aurel Țicleanu îl critică dur pe Mirel Rădoi: „Vrei să vii în cabină să dai tonul?”

Întrebat dacă el consideră normală reacția antrenorului celor de la Universitatea Craiova, Aurel Țicleanu, legenda clubului din Bănie, a blamat gestul acestuia.

„După mine, nu. El trebuie să dea echilibru acolo, el ar trebui să plece ultimul. N-are voie Mirel să plece de acolo. Şi dacă iau faza în sine: arbitrul nu a fluierat din prima, lui i s-a părut că a fost penalty.

Uite, a fost chemat la VAR şi omul şi-a schimbat decizia. Dar tu trebuie să rămâi acolo! Vrei să vii în cabină să dai tonul? Ţine-l tot timpul! Şi în teren, şi pe margine, fii tu cel care nu abandonezi! ”, a spus Aurel Țicleanu, potrivit primasport.ro.

Rădoi a revenit pe teren pentru finalul meciului, după ce Marcel Bîrsan a consultat arbitrajul video și a dictat lovitură de la 11 metri.

De acord cu legenda oltenilor a fost și fostul fotbalist al celor de la Rapid, Ovidiu Herea:

„Nu vreau să-i găsesc vreo scuză lui Rădoi. Normal că trebuia să rămână pe bancă indiferent de ce se întâmpla. Avem VAR, trebuie să aştepţi decizia arbitrului. Trebuia să rămână”.

Mirel Rădoi: „Am zis să nu ies să fac acuzații”

La finalul partidei, Mirel Rădoi a explicat motivul pentru care s-a îndreptat spre vestiare înainte de fluierul final al derby-ului cu Rapid 2-2.

„N-am mai avut răbdare să văd live pe computer și am intrat în vestiar să văd reluările. Pe platforma pe care noi o avem nu vedem fazele, dar în interior sunt și reluările.

Am zis să nu ies să fac acuzații, dar mie, de pe bancă, mi s-a părut foarte, foarte clar. După aceea, când am venit și am văzut reluările… n-avea cum să nu fie penalty”, a spus Mirel Rădoi, la flash-interviu.

A plecat de furie, de frustrare. Pentru că noi respectăm CCA. Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem același lucru: să fim respectați” Mihai Rotaru, finanțator Universitatea Craiova, la Prima Sport

