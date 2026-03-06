Florentin Petre și-a aflat pedeapsa „Secundul” lui Dinamo a fost sancționat de Comisia de Disciplină pentru manifestările la adresa rivalelor +31 foto
Florentin Petre
Florentin Petre și-a aflat pedeapsa „Secundul” lui Dinamo a fost sancționat de Comisia de Disciplină pentru manifestările la adresa rivalelor

alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 17:37
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 17:50
  • Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, a fost audiat la Comisia de Disciplină pentru gesturile sale de la finalul meciurilor cu Unirea Slobozia (1-0) și Rapid (1-2).

Decizia Comisiei a venit azi, iar secundul lui Dinamo a fost sancționat cu avertisment și cu amendă de 7.500 lei, în temeiul art. 12, 14 bis raportat la art. 54.1 și 6 din RD al FRF.

De asemenea, ofițerul de presă al lui Dinamo, Bogdan Alecu, a primit și el avertisment și o penalitate sportivă de 10.000 lei.

Clubul Dinamo a încasat două amenzi în același caz: „În temeiul art. 12, 14 bis raportat la art. 54.1 și 6 din RD al FRF, se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 54.1 din RD al FRF, clubul SC Dinamo 1948 SA se sancționează cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, informează frf.ro.

  • Articolul 54.1 din Regulamentul Disciplinar privește „orice persoană care, în mod public, discriminează sau denigrează pe altcineva într-o manieră jignitoare pe motive de rasă, culoare, limbă, religie, sex, origine etnică sau care comite o altă faptă având acest caracter”.

Pentru ce a fost sancționat dinamovistul Florentin Petre

După meciul cu Unirea Slobozia, Claudiu Niculescu, fost jucător al lui Dinamo și actual antrenor al ialomițenilor, s-a dus la fani să salute galeria, iar Florentin Petre a intervenit și l-a forțat să participe la scandările fanilor, care vizau rivala Steaua.

De asemenea, în partida cu Hermannstadt din Cupă (2-0), Florentin Petre s-a alăturat anumitor jucători și membri din staff, în scandările rasiste ale fanilor.

Ulterior, la finalul derby-ul cu Rapid (1-2), Petre a scandat din nou împotriva giuleștenilor, care au sesizat Comisia de Disciplină.

Florentin Petre: „Îmi voi limita orice acțiune care poate crea o imagine negativă”

Luni, 2 martie, „Piticul” a trebuit să dea explicații Comisiei de Disciplină pentru acțiunile sale.

Acesta s-a prezentat la sediul FRF alături de Bogdan Alecu și Ștefan Știucă, ofițerul de presă și crainicul de la Dinamo, dar și de președintele clubului Andrei Nicolescu.

După ce a fost audiat, Petre și-a făcut mea culpa și a anunțat că de acum încolo va fi mult mai atent la acțiunile sale.

„Am fost întrebat despre lucrurile pe care le-am făcut după meci și am conștientizat situația. Este un lucru normal ca noi, mai ales legendele sau foștii fotbaliști, să fim exemple pentru tot ceea ce înseamnă copiii și doamnele din tribună.

Vă spun sincer că au avut perfectă dreptate și, din acest moment, îmi voi limita orice acțiune care poate crea o imagine negativă.

Nu știm (n.r. - ce a decis Comisia de Disciplină). Noi am venit doar la comisie și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor.

Ținând cont că este prima dată când particip la o astfel de comisie, nu știu ce suspendare mi se va pronunța.

Din greșelile pe care le facem trebuie să învățăm anumite lucruri. Noi trebuie să fim exemplele pe care să le oferim copiilor noștri, doamnelor și domnișoarelor care vin în tribună.

El (n.r. - Andrei Nicolescu) a venit în calitate de președinte, a venit pentru a fi împreună ca un grup. Asta înseamnă să fii o familie, să fii un club mare: trebuie să îți aperi familia”, a declarat luni Florentin Petre, citat de sport.ro.

Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

