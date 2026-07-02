România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet +8 foto
Foto: Facebook/Federația Română de Baschet
Baschet

România, victorie imensă FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia în preliminariile Mondialului de baschet

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 23:49
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 23:49
  • Naționala României de baschet masculin a învins, joi, liderul grupei B, Grecia, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2027.
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Meciul s-a disputat la Oradea, iar „tricolorii” au obținut o victorie de senzație în fața liderului grupei. Nu mai câștigase împotriva Greciei din 1975!

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România, victorie imensă împotriva Greciei în preliminariile CM 2027

Naționala pregătită de Mihai Silvășan s-a impus cu scorul de 73-66 (35-38). Principalii marcatori ai „tricolorilor” au fost Russell 20 puncte, Tohătan 13, Măciucă 9 și Căţe 8.

Pentru greci cele mai multe puncte le-au reușit Larentzakis 16, Charalampopoulos 13 și Mitrou-Long 12. Elenii au evoluat însă fără frații Antetokounmpo și celelalte vedete din NBA și Euroligă.

România a învins Grecia în preliminariile Campionatul Mondial de Baschet. Foto: Facebook/FRB
România a învins Grecia în preliminariile Campionatul Mondial de Baschet. Foto: Facebook/FRB

Galerie foto (8 imagini)

România a învins Grecia în preliminariile Campionatul Mondial de Baschet. Foto: Facebook/FRB România a învins Grecia în preliminariile Campionatul Mondial de Baschet. Foto: Facebook/FRB România a învins Grecia în preliminariile Campionatul Mondial de Baschet. Foto: Facebook/FRB România a învins Grecia în preliminariile Campionatul Mondial de Baschet. Foto: Facebook/FRB România a învins Grecia în preliminariile Campionatul Mondial de Baschet. Foto: Facebook/FRB
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Ultima dată când România a învins Grecia la baschet masculin a fost în 1975, la EuroBasket, scor 71-61.

În urma acestui rezultat, Grecia a rămas liderul grupei B, cu 8 puncte, la egalitate cu Muntenegru, iar România se află pe ultimul loc, cu 7 puncte, la egalitate cu Portugalia.

Rezultatele României în grupa B:

  • Grecia - România 91-64
  • România - Muntenegru 75-80
  • Portugalia - România 99-82
  • România - Portugalia 101-96
  • România - Grecia 73-66

În ultima etapă din grupă, „tricolorii” vor juca cu Muntenegru, duminică, de la ora 21:30.

Naționala României de baschet nu a participat niciodată la Campionatul Mondial. Are acum șansa să avanseze în turul 2 al preliminariilor, dacă va încheia pe primele trei poziții în grupă.

În turul 2 vor exista patru grupe a câte 6 echipe. Meciurile vor fi tur-retur, exact ca în această fază, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur.

Primele trei clasate, adică 12 echipe europene în total, se vor califica la Mondialul din 2027 (27 august - 12 septembrie, în Qatar), la startul căruia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Mihai Silvășan: „Cred că aceasta este cheia succesului”

Selecționerul naționalei României de baschet a vorbit despre succesul impresionant reușit de elevii săi împotriva Greciei.

„Evident, este o victorie foarte mare și importantă pentru baschetul românesc. Am arătat foarte mult caracter, am demonstrat că putem rămâne concentrați pe toată durata jocului și la fiecare posesie.

Cred că aceasta este cheia succesului, să faci ceea ce ține de tine la fiecare fază. Chiar și atunci când Grecia avea zece puncte avantaj nu am cedat.

Am continuat să facem același lucru, să încercăm să fim buni la fiecare posesie și să luăm deciziile corecte. Am reușit să revenim și ne bucurăm pentru această victorie foarte importantă pentru baschetul românesc.

Mergem înainte, nu s-a întâmplat încă nimic, adică nu am obținut calificarea. Urmează un meci extrem de dificil în Muntenegru, cu o echipă foarte fizică. Trebuie să fim pregătiți pentru acel joc, pentru că eu cred că putem face o figură frumoasă și acolo.

Luăm lucrurile pas cu pas. Acum avem grijă de recuperarea noastră, după care vom pregăti meciul. Ceea ce ne interesează este să avem aceeași mentalitate corectă pe care am avut-o astăzi”, a spus Mihai Silvășan, conform mediafax.ro.

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