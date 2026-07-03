Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie +25 foto
Portugalia - Croația 2-1. Lusitanii i-au dedicat calificarea în optimi lui Diogo Jota, colegul decedat în urmă cu exact un an într-un tragic accident. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 05:04
alt-text Actualizat: 03.07.2026, ora 05:41
  • Portugalia - Croația 2-1. Lusitanii i-au dedicat calificarea în optimi lui Diogo Jota, colegul decedat în urmă cu exact un an într-un tragic accident.
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) i-a îmbrăcat tricoul după meci și nu și-a putut stăpâni lacrimile.
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Scene emoționante la Toronto, după ce Portugalia a obținut o calificare muncită în dauna Croației.

După fluierul arbitrului și câteva secunde de descătușare, gândul lusitanilor a mers către Diogo Jota, decedat anul trecut la numai 28 de ani.

FOTO. Calificare pentru Jota. Ronaldo, în lacrimi!

În Portugalia trecuse de miezul nopții, era deja 3 iulie și se împlinise fix un an de la accidentul care i-a curmat viața fostului lor coleg.

Înainte de a merge în fața suporterilor pentru a sărbători calificarea, Cristiano Ronaldo s-a întors la bancă și a luat un tricou pregătit din timp. Tricoul cu numărul 21, cel purtat de Jota.

Portughezii i-au dedicat lui Diogo Jota victoria cu Croația. Ronaldo, în lacrimi (22).jpg
Portughezii i-au dedicat lui Diogo Jota victoria cu Croația. Ronaldo, în lacrimi (22).jpg

Galerie foto (25 imagini)

Portughezii i-au dedicat lui Diogo Jota victoria cu Croația. Ronaldo, în lacrimi (1).jpg Portughezii i-au dedicat lui Diogo Jota victoria cu Croația. Ronaldo, în lacrimi (2).jpg Portughezii i-au dedicat lui Diogo Jota victoria cu Croația. Ronaldo, în lacrimi (3).jpg Portughezii i-au dedicat lui Diogo Jota victoria cu Croația. Ronaldo, în lacrimi (4).jpg Portughezii i-au dedicat lui Diogo Jota victoria cu Croația. Ronaldo, în lacrimi (5).jpg
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În drum spre peluză, căpitanul portughezilor nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a început plângă.

După câteva clipe petrecute alături de fani, jucătorii portughezi s-au întors în zona băncilor de rezerve pentru o poză. Ronaldo s-a așezat în centru, și-a dat jos tricoul și l-a întors cu numărul către camere. Un omagiu pentru colegul pierdut.

Diogo Jota a murit într-un accident rutier cumplit

Diogo Jota și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier pe 3 iulie 2025, pe teritoriul Spaniei.

Se afla în vacanță alături de fratele său când, în timpul unei depășiri, unul dintre cauciucurile Lamborghini-ului în care circulau a explodat.

Martorii care au sunat la serviciul de urgență au descris scene dramatice: mașina era în întregime în flăcări.

Intensitatea incendiului a impus intervenția mai multor echipaje de pompieri, deoarece flăcările, care se răspândeau rapid, puteau porni un incendiu de vegetație.

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