Portugalia - Croația 2-1. Cristiano Ronaldo (41 de ani) a refuzat să vorbească după calificarea în optimi despre retragerea de la echipa națională.

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Înainte de startul partidei de la Toronto, Katia Aveiro, sora căpitanului portughez, a insinuat că acestea ar putea fi ultimele zile ale lui CR7 la echipa națională.

„Din informațiile pe care le am, puteți să vă luați la revedere. Bucurați-vă cât mai puteți. Nu e azi momentul, dar în curând. Cred că e finalul, vorbesc despre națională. Din informațiile pe care le am, din surse sigure, cred că acesta e ultimul dans”, spunea Katia la stadion, conform Abola.

„Cristiano nu e important acum”. Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”

După meci, Ronaldo a fost chestionat despre retragere, însă n-a vrut să ofere niciun răspuns.

„Viitorul lui Cristiano nu e important acum. Voi vorbi... O să fie timp, după ce câștigăm sau pierdem. O să vorbesc cu familia și o să iau cea mai bună decizie.

Nu mai iau decizii la cald, acum fac totul cu calm. Acum mă bucur de tot”, a spus Ronaldo la Sport TV.

Cristiano a marcat golul egalizator al Portugaliei și a fost desemnat omul meciului de FIFA.

„Astăzi a trebuit să știm cum să suferim. Ca să câștigi o astfel de competiție, trebuie să știi să suferi. Meciul a fost foarte interesant pentru spectatori. L-am controlat în prima repriză, dar în partea secundă a fost mai haotic.

Au marcat, am fost nițel stresați, dar ne-am revenit după penalty. De acolo, jocul a fost mai ușor. Am mai avut momente dificile, dar despre asta e vorba în această competiție”, a adăugat portughezul.

Apoi, CR7 a vorbit și despre omagiul adus lui Diogo Jota, colegul pe care l-au pierdut în urmă cu exact un an: „E o zi specială pentru al nostru Jota, care e acolo Sus și ne luminează drumul. Știm că e alături de noi și era logic să câștigăm astăzi ca să îl cinstim în cel mai frumos mod”.

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