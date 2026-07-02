Probleme pentru fanii englezi Motivul pentru care barurile riscă să fie închise la Mexic - Anglia » Ce soluții au suporterii
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Probleme pentru fanii englezi Motivul pentru care barurile riscă să fie închise la Mexic - Anglia » Ce soluții au suporterii

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 21:17
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 21:17
  • Localurile din Anglia intră în criză de timp pentru a obține aprobarea privind prelungirea programului pentru a putea difuza meciul cu Mexic din optimile CM 2026.
  • Partida se va juca în noaptea dintre duminică și luni, de la ora locală 01:00 (ora 03:00 în România).
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Fiecare pub din Anglia trebuie să solicite individual autorităților locale o aprobare temporară (Temporary Event Notice – TEN) pentru a putea difuza duelul cu Mexic, care va începe la o oră târzie.

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Barurile din Anglia au nevoie de aprobare pentru a difuza meciul cu Mexic de la CM 2026

Până la această partidă, autoritățile le-au permis localurilor să servească clienți peste programul obișnuit, mai ales când aveau loc meciuri ale Angliei de la CM 2026.

Acestea pot rămâne deschise până la ora 01:00, atunci când meciurile încep între orele 17:00 și 21:00 și până la ora 2:00 pentru cele care încep între 21:00 și 22:00.

Cu toate acestea, nu au fost prevăzute excepții pentru duelurile care încep la ora 01:00, astfel că toate localurile din țară trebuie să solicite o aprobare în acest sens.

Autoritățile locale pot refuza aceste cereri, în contextul în care pot exista nemulțumiri din cauza zgomotului produs noaptea, care ar putea deranja locatarii. Duelul dintre Anglia și Mexic poate ține și până la ora 04:00, dacă vor exista prelungiri sau penalty-uri.

Nu se știe încă dacă suporterii vor putea viziona meciul din optimi într-un pub. Decizia finală rămâne însă la latitudinea autorităților locale.

Astfel, dacă unele cereri nu vor fi acceptate, localurile pot avea pierderi de mii de lire sterline. O soluție alternativă pentru fanii englezi ar fi cluburile de noapte, care vor difuza meciul și care pot servi alcool până la ora 05:00, conform dailymail.com.

5,1 milioane
de persoane și-ar fi luat concediu luni după meciul cu Mexic, iar numărul ar putea ajunge la 5,8 milioane, conform experților în resurse umane de la BrightHR

„Ne bazăm pe aceste încasări pentru a ne ajuta să trecem peste restul anului”

Unele puburi se plâng deja din cauza faptului că nu au primit aprobarea pentru prelungirea programului din partea autorităților locale.

În această situație se află și The Wharf Tavern, un local care în timpul meciurilor din faza grupelor a avut încasări de patru ori mai mari decât în mod normal.

„Ne bazăm pe aceste încasări pentru a ne ajuta să trecem peste restul anului. Puburile sunt în centrul comunității, iar fotbalul este un eveniment comunitar. Este teribil.

Ne luptăm pentru fiecare bănuț. Costurile cresc constant și este foarte dificil, dar încercăm să rezistăm”, a declarat Adam Cook, managerul pubului, conform sursei citate.

Pentru obținerea unei astfel de aprobări, solicitarea trebuie depusă cu cel puțin zece zile lucrătoare înaintea evenimentului. Totuși, există și proceduri accelerate pentru cererile depuse între cinci și nouă zile înainte.

Consiliile locale sunt cele care iau aceste decizii, însă Steve Reed le-a încurajat să aprobe cererile de extindere a programului puburilor. Le încurajăm să facă acest lucru pentru ca suporterii să se poată bucura de meci. O purtătoare de cuvânt a Guvernului din Marea Britanie

Totuși, anumite localuri ar putea considera că un meci care începe la ora 01:00 nu este suficient de rentabil, deoarece trebuie să plătească personalul pentru întreaga noapte, cu excepția cazului în care se așteaptă la un număr foarte mare de clienți.

Prețuri uriașe la meciul Mexic - Anglia

Suporterii care vor să asiste la partida de pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico trebuie să plătească sume enorme pentru bilete.

Cei care au cumpărat deja tichete prin intermediul clubului oficial al suporterilor Angliei au plătit:

  • 235 de dolari pentru un loc Categoria 3
  • 605 dolari pentru Categoria 2
  • 770 de dolari pentru Categoria 1

Anglia a tremurat serios în meciul cu RD Congo din 16-imile Campionatului Mondial. Condusă cu 1-0 încă din minutul 7, selecționata Albionului a fost salvată de „dubla” lui Harry Kane ('75, '86).

Thomas Tuchel le cere părinților să-și lase copiii să se uite la meciul cu Mexic: „Scrieți-le o scutire pentru școală”

Înaintea partidei din optimi, Tuchel încearcă să mobilizeze întreaga țară.

În condițiile în care partida este programată să înceapă la ora 01:00 dimineața în Anglia, selecționerul german a făcut un apel inedit la părinții din toată țara. Le-a cerut să-și lase copiii să se uite la meci, chiar dacă a doua zi au școală.

Dacă în România anul școlar s-a încheiat oficial la jumătatea lunii iunie, în Anglia lucrurile stau diferit. Cursurile urmează să se termine abia în perioada 20-22 iulie.

„Scrieți-le o scutire pentru școală și lăsați-i să se uite la fotbal. Au foarte mult timp pentru școală, dar Cupa Mondială are loc doar o dată la patru ani.

Lăsați-i să urmărească meciul. Peste patru zile avem o partidă foarte, foarte importantă și avem nevoie de susținerea tuturor, mai ales a copiilor”, a declarat Tuchel, citat de goal.com.

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