Ronaldo, ultimul meci la Mondial? Dorința lui Cristiano înainte de duelul cu Spania: „Să mai aveți ocazia să mă «omorâți» puțin”
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Ronaldo, ultimul meci la Mondial? Dorința lui Cristiano înainte de duelul cu Spania: „Să mai aveți ocazia să mă «omorâți» puțin”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 23:26
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 23:29
  • Cristiano Ronaldo și selecționerul Roberto Martinez au prefațat duelul Portugaliei cu Spania din optimile CM 2026.
  • Starul lusitan a fost întrebat dacă acesta va fi ultimul Mondial din cariera sa. Răspunsul său, mai jos.
  • Portugalia - Spaniava avea loc luni, de la 22:00 (ora României), și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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Subiectul retragerii lui Cristiano Ronaldo a devenit tot mai discutat în ultima perioadă, ținând cont că portughezul a ajuns la vârsta de 41 de ani.

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Cristiano Ronaldo: „Sper ca mâine să nu fie ultimul meu meci”

Întrebat de jurnaliști dacă acest Mondial va fi ultimul din cariera sa, Ronaldo a glumit, aducând în discuție criticile pe care le-a primit de-a lungul acestui turneu final.

„La final rămân oamenii care te iubesc. Sper ca mâine (n.r. luni) să nu fie ultimul meu meci, ca să mai aveți ocazia să mă «omorâți» puțin (n.r. râde)”, a spus portughezul, citat de marca.com.

Cristiano a continuat: „Sincer, indiferent de ce se va întâmpla mâine, voi pleca cu conștiința împăcată. Am jucat pentru echipa națională și pentru cluburi din pasiune. Orice s-ar întâmpla, voi fi fericit. Nu pot să-mi pun singur presiune suplimentară.

Fie ce-o fi, după voia lui Dumnezeu. Trebuie să mă bucur de fiecare zi și de fiecare meci. Nu mă descurc rău la acest Mondial. Am marcat deja trei goluri. Să vedem dacă înscriu și mâine”.

Am fost mereu la fel și nu mă voi schimba. Fie că joc sau nu, voi avea întotdeauna un rol important în această echipă națională. Mă voi opri atunci când voi decide eu. Dacă acesta este ultimul meu Mondial? Vom vedea. Acum nu asta contează. Important este meciul de mâine (n.r. de luni). Cristiano Ronaldo, căpitanul Portugaliei

Ronaldo o vede pe Spania favorită în duelul din optimi și a precizat că simpatizează această țară, după perioada petrecută la Real Madrid, echipa unde a scris istorie.

„Am o afecțiune aparte pentru Spania. Am multe legături cu această țară. Este întotdeauna favorită la orice competiție.

Teoretic, Spania pornește cu prima șansă pentru că a câștigat deja trofee importante, însă meciul de mâine este diferit. Îmi place să joc împotriva Spaniei pentru că sunt mereu partide de mare nivel. Am sentimentul că vom câștiga”.

Cu cât ești mai pregătit, cu atât ai șanse mai mari să reziști într-o carieră lungă. Dacă asculți fiecare critică, ești pierdut. Există critici constructive și există critici făcute doar pentru a te distruge. Îi înțeleg pe jurnaliști, dar el (n.r. Lamine Yamal) trebuie să se obișnuiască dacă vrea o carieră lungă. Cristiano Ronaldo, despre Lamine Yamal

La acest turneu final, Ronaldo a marcat 3 goluri: 2 cu Uzbekistan, în grupă, și unul cu Croația, în șaisprezecimi.

Roberto Martinez: „Ar fi fost o finală extraordinară”

Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, ar fi preferat să o întâlnească pe Spania în finala Campionatului Mondial, nu în optimi.

„Am pregătit foarte atent cele trei meciuri din faza grupelor, iar acum lucrurile se discută mai mult în interiorul echipei. Suntem două țări aproape surori și este păcat că ne întâlnim atât de devreme. Ar fi fost o finală extraordinară.

Suntem concentrați pe ceea ce am făcut la ultimul meci și la acest Campionat Mondial, nu pe ceea ce s-a întâmplat în Liga Națiunilor.

Meciul de mâine ține mai mult de personalitate decât de aspectele tehnice sau tactice. Avem în față un adversar extraordinar și trebuie să ne bucurăm de moment”, a declarat Martinez.

Am avut momente dificile și perioade de autocritică. Cea mai bună modalitate de a continua să creștem este să câștigăm mâine. Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei

Cât despre obiectivul echipei sale la acest Mondial, tehnicianul a precizat:

„Vrem să câștigăm toate meciurile. Trebuie să oferi cel mai bun nivel pe tot parcursul drumului. Suntem concentrați să dăm tot ce avem mai bun”.

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