„Credeam că mor” Vingegaard, tricoul galben după 3 ani în Turul Franței, nu uită de gravul accident din 2024: „Nu mă mai gândeam la ciclism” +6 foto
Jonas Vingegaard, cu tricoul galben, după victoria de sâmbătă. Foto: Imago
Ciclism

„Credeam că mor” Vingegaard, tricoul galben după 3 ani în Turul Franței, nu uită de gravul accident din 2024: „Nu mă mai gândeam la ciclism”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 21:55
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 21:56
  • Jonas Vingegaard a câștigat prima etapă alături de colegii de la Visma-Lease a Bike, contracronometru pe echipe.
  • Primul său tricou galben după trei ani. A cucerit Turul Franței de două ori, în 2022 și 2023. 
  • Rutierul danez în vârstă de 29 de ani și-a amintit cel mai crunt moment al carierei: accidentul suferit în Turul Țării Bascilor 2024. 
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Jonas Vingegaard a început foarte bine Tour de France 2026.

Rutierul danez, 29 de ani, care vine după titlul Il Giro (a câștigat toate marile tururi, Italia 2026, după Franța 2022, 2023 și Spania 2025), a câștigat prima etapă.

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Victorie în proba de contratimp pe echipe alături de colegii de la Visma-Lease a Bike.

A recuperat și tricoul galben, pe care nu-l mai purtase de trei ani. Chiar dacă favorit este și acum marele lui rival, slovenul Tadej Pogacar (27).

Vingegaard: „Sincer, eu nu am avut prea multe de făcut”

Scandinavul i-a lăudat pe toți cei din jur pentru acest succes la startul Le Tour.

„O victorie incredibilă pentru noi. Am șapte coechipieri care s-au sacrificat pentru mine. Nu doar eu port tricoul galben. Și ei au câștigat etapa.

Vingegaard, în timpul cursei de contracronometru pe echipe. Foto: Imago Vingegaard, în timpul cursei de contracronometru pe echipe. Foto: Imago
Vingegaard, în timpul cursei de contracronometru pe echipe. Foto: Imago

Au fost atât de puternici, sincer, eu nu am avut prea multe de făcut. M-au dus până la linia de sosire ca să câștigăm etapa și să pot lua tricoul galben”, a declarat Vingegaard la flash-interviul de la sfârșitul etapei.

1.077 de zile
trecuseră de când Vingegaard nu a mai fost liderul Turului Franței

Vingegaard, după gravul accident din 2024: „Încercam doar să supraviețuiesc”

Nu a uitat cel mai dur moment al carierei, al vieții sale. Pe 4 aprilie 2024, în etapa a patra a Turului Țării Bascilor, a suferit un accident teribil.

A fost transportat de urgență la spital, cu o claviculă fracturată, mai multe coaste rupte și un plămân perforat.

Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024. Fotografii: capturi TV
Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024. Fotografii: capturi TV

Galerie foto (6 imagini)

Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024. Fotografii: capturi TV Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024 Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024 Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024 Accidentul lui Vingegaard, în Turul Țării Bascilor 2024
+6 Foto
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Uluitor, după operație și recuperare, a participat la Turul Franței în acel an, încheind pe locul 2, după Pogacar.

„Când zăceam pe pământ, credeam că mor”, și-a amintit el sâmbătă.

„În acele momente, nu mă mai gândeam la ciclism. Încercam doar să supraviețuiesc.

A purta din nou tricoul galben în Turul Franței este un vis devenit realitate”.

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