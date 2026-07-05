Ronaldo rămâne o amenințare Portarul Spaniei avertizează înainte de meciul cu Portugalia: „Acesta e punctul lui forte” +25 foto
Unai Simon. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Ronaldo rămâne o amenințare Portarul Spaniei avertizează înainte de meciul cu Portugalia: „Acesta e punctul lui forte”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 22:31
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 22:32
  • Unai Simon (29 de ani), portarul naționalei Spaniei, a prefațat duelul de foc cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo, din optimile de finală ale CM 2026.
  • Portugalia - Spania se joacă luni, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Campioana europeană se pregătește pentru cel mai dificil meci de până acum la Mondial, iar goalkeeperul spaniol e precaut în privința adversarilor și nu a ezitat să-și apere tinerii coechipieri.

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Unai Simon: „Cristiano Ronaldo este letal în careu”

Încântat de evoluția avută până acum de echipă, fără gol primit, Simon speră la un parcurs la fel de bun până în ultimul act.

„Să vorbim mai mult despre echipă decât despre mine. Echipa este foarte mândră de munca pe care o depune. Oferim foarte puține ocazii adversarilor și avem posesie îndelungată.

Sper să continuăm așa până în finală, dar fiecare meci este o poveste nouă. Și sper că, dacă adversarii trag la poartă și marchează trei goluri, noi să înscriem patru”, a spus Unai Simon la conferință, potrivit mundodeportivo.com.

Este adevărat că Euro 2024 a fost un turneu aproape perfect, iar asta setează un obiectiv important. Avem un Mondial în curs și cred că mai avem încă multe de îmbunătățit. Unai Simon, portar Spania

Cât despre Portugalia, portarul spaniol a transmis:

„Echipa este similară cu cea din finala Ligii Națiunilor (Portugalia s-a impus cu 5-3 la loviturile de departajare, după 2-2 în 120 de minute). Va fi un stil de joc asemănător.

Trebuie să corectăm greșelile din acel meci și să încercăm să fim mai fluizi. Cheia ar putea fi menținerea porții intacte (n.r. - să nu încaseze vreun gol)”.

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În ceea ce-l privește pe Cristiano Ronaldo, criticat de mulți pentru că nu ar mai face față la un astfel de nivel, Simon a transmis:

„Nu mai este același de acum câțiva ani, când era la Real Madrid, în perioada de glorie, dar trebuie să-l ținem departe de careu. În finala Ligii Națiunilor a demonstrat deja asta. A avut o ocazie și a marcat.

Punctul lui forte în prezent este că, în careu, este letal. Se descurcă singur pentru a crea multe ocazii. Trebuie să fim pregătiți pentru orice și să-l ținem cât mai departe de careu”.

Unai Simon: „Nu ne pasă cum de evaluările din exterior”

Întrebat despre Lamine Yamal și dacă acesta se va implica și în faza defensivă pentru a opri incursiunile lui Nuno Mendes, portarul a răspuns:

„Nu trebuie să-l convingem, voi aveți o imagine diferită de cea pe care o avem noi. În atac este decisiv, iar în apărare ne ajută foarte mult. Are o mare dorință de a demonstra și nu trebuie să-l convingem de nimic. El știe asta”.

În plus, a ținut să-l laude pe fundașul Pau Cubarsi, care a avut evoluții foarte solide, la doar 19 ani:

Nu ne pasă cum este evaluat din exterior, noi știm cât valorează. Antrenorul știe și el acest lucru, iar asta este ceea ce contează cu adevărat. Mă surprinde de multe ori modul în care face față situațiilor la vârsta pe care o are. Unai Simon, portarul Spaniei.

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