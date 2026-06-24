Portugalia - Uzbekistan 5-0. Cristiano Ronaldo (41 de ani) a ignorat un jurnalist care l-a întrebat despre golurile marcate de Lionel Messi (39 de ani) până acum la CM 2026.

Ce a declarat starul lui Al-Nassr după partida de marți, mai jos în articol.

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Ronaldo a spart gheața la acest Mondial și a reușit o „dublă” în meciul cu Uzbekistan, devenind astfel primul jucător din istorie care a marcat la șase ediții consecutive ale turneului final, după cele din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.

VIDEO. Cristiano Ronaldo a ignorat un jurnalist care l-a întrebat despre reușitele lui Messi

La finalul duelului de marți seară, Cristiano Ronaldo a fost întrebat de un jurnalist ce părere are despre cele 5 goluri reușite de Lionel Messi până acum la acest Mondial și prestațiile lui Mbappe, Haaland.

Starul lusitan l-a ignorat pe acel jurnalist și și-a îndreptat ulterior atenția către altul, pentru a răspunde la altă întrebare. Ronaldo a precizat: „Nu-mi pasă”, conform record.pt.

Grație reușitelor lui, Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Mondiale, cu 18 goluri. L-a depășit pe germanul Miroslav Klose, care are 16 reușite.

După partida cu RD Congo, 1-1, Ronaldo a fost dur criticat pentru prestația sa modestă de la debutul la CM 2026. Acesta s-a revanșat în meciul cu Uzbekistan, reușind să înscrie de două ori.

La final, acesta s-a îndreptat către cameră și a strigat: „M-am întors!”. Ronaldo și-a explicat ulterior acea reacție: „Doar ca să nu uitați, doar ca să nu uitați!”.

Jucătorul lui Al-Nassr consideră această replică drept un răspuns la critici: „Întotdeauna. De 23 de ani fac asta”.

🚨 CRISTIANO RONALDO se ENOJA con un periodista mexicano por que menciona a Messi en una pregunta 🤣🤣🤣🤣❌



El tipo es literalmente un niño de 41 años que se enoja cuando mencionan el nombre de su máximo trauma JAJAJAJAJA pic.twitter.com/5XdPE7RSHE — Sebas Crackbol (@Crackbol10) June 23, 2026

Ronaldo: „Cum se spune, uneori tot răul e bine”

Golurile marcate marți seară l-au făcut pe Ronaldo și cel mai bun marcator all time al naționalei Portugaliei la Mondiale (10 goluri), depășindu-l pe Eusebio (9). Pauleta e pe locul 3, cu 4 goluri.

„Sunt foarte fericit, dar pentru mine cel mai important este munca depusă de echipă și încrederea pe care am avut-o. Am primit multe critici în această săptămână și știam că se va întâmpla asta. Echipa a muncit foarte bine, am progresat mult.

Cum se spune, uneori tot răul e spre bine. În ceea ce mă privește, este întotdeauna plăcut să dobor recorduri, dar obiectivul meu este să ajut naționala să își atingă obiectivele.

Scopul era să trecem mai departe din grupă, iar cu patru puncte cred că am reușit deja acest lucru”, a mai declarat portughezul.

975 de goluri a reușit Cristiano Ronaldo în cariera sa. Mai are nevoie de 25 pentru a atinge borna de 1.000 de reușite

Fotbalistul în vârstă de 41 de ani a vorbit și despre „setea” de goluri pe care o are în acest moment, după o perioadă plină de critici.

„Eu știam că se va întâmpla. Dumnezeu îi ajută pe cei care muncesc din greu.

A fost o săptămână grea, întunecată, simțisem deja că m-am retras din fotbal, dar am rezistat, așa cum rezist mereu, pentru că eu cred cel mai mult în muncă decât în orice altceva. A fost dificil, trebuie să recunosc, dar am revenit”.

Ronaldo a explicat și care a fost tactica portughezilor la golul marcat de Nuno Mendes din lovitură liberă, în minutul 17.

„Eu trebuia să execut lovitura liberă, dar i-am spus lui Nuno: «Hai să-l păcălim pe portar, o să creadă că trag eu. Șutează tare și va fi gol». Le-am spus încă de la începutul meciului că trebuie să fim uniți de la primul până la ultimul minut.

Singurul lucru pe care îl putem controla este ceea ce facem noi pe teren; tot ce vine din exterior este greu de controlat. Astăzi (n.r. marți) eu am fost omul meciului, mâine va fi altcineva. Dacă rămânem uniți, cred că putem ajunge foarte departe”, a încheiat starul lusitan.

După meci, Diogo Dalot, fundașul dreapta al Portugaliei, a postat pe Instagram o poză cu Ronaldo foarte fericit, cu trofeul pentru cel mai bun jucător al meciului în mâini, și a scris: „Zâmbind ca un copil”.

😁🇵🇹 Diogo Dalot on Instagram: “Smiling like a kid”. pic.twitter.com/nSGMaeHvxy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026

Pentru Portugalia urmează meciul cu Columbia, de pe 28 iunie, ultimul din grupa K de la CM 2026.

Clasament Grupa K

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Columbia 2 6 2. Portugalia 2 4 3. RD Congo 2 1 4. Uzbekistan 2 0

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