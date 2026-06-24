„Nu-mi pasă”  VIDEO. Cristiano Ronaldo, reacție sfidătoare față de un jurnalist care l-a întrebat de Messi » Cum a trecut peste critici +6 foto
Foto: captură X/@Crackbol10
Campionatul Mondial

„Nu-mi pasă” VIDEO. Cristiano Ronaldo, reacție sfidătoare față de un jurnalist care l-a întrebat de Messi » Cum a trecut peste critici

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 09:46
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 09:55
  • Portugalia - Uzbekistan 5-0. Cristiano Ronaldo (41 de ani) a ignorat un jurnalist care l-a întrebat despre golurile marcate de Lionel Messi (39 de ani) până acum la CM 2026.
  • Ce a declarat starul lui Al-Nassr după partida de marți, mai jos în articol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ronaldo a spart gheața la acest Mondial și a reușit o „dublă” în meciul cu Uzbekistan, devenind astfel primul jucător din istorie care a marcat la șase ediții consecutive ale turneului final, după cele din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.

CM 2026 Runda a doua din faza grupelor s-a încheiat: Franța, Argentina, SUA, Germania și Columbia au maximum de puncte
Citește și
CM 2026 Runda a doua din faza grupelor s-a încheiat: Franța, Argentina, SUA, Germania și Columbia au maximum de puncte
Citește mai mult
CM 2026 Runda a doua din faza grupelor s-a încheiat: Franța, Argentina, SUA, Germania și Columbia au maximum de puncte

VIDEO. Cristiano Ronaldo a ignorat un jurnalist care l-a întrebat despre reușitele lui Messi

La finalul duelului de marți seară, Cristiano Ronaldo a fost întrebat de un jurnalist ce părere are despre cele 5 goluri reușite de Lionel Messi până acum la acest Mondial și prestațiile lui Mbappe, Haaland.

Starul lusitan l-a ignorat pe acel jurnalist și și-a îndreptat ulterior atenția către altul, pentru a răspunde la altă întrebare. Ronaldo a precizat: „Nu-mi pasă”, conform record.pt.

Ronaldo a ignorat un jurnalist care l-a întrebat despre golurile lui Messi. Foto: captură X/@Crackbol10
Ronaldo a ignorat un jurnalist care l-a întrebat despre golurile lui Messi. Foto: captură X/@Crackbol10

Galerie foto (6 imagini)

Ronaldo a ignorat un jurnalist care l-a întrebat despre golurile lui Messi. Foto: captură X/@Crackbol10 Ronaldo a ignorat un jurnalist care l-a întrebat despre golurile lui Messi. Foto: captură X/@Crackbol10 Ronaldo a ignorat un jurnalist care l-a întrebat despre golurile lui Messi. Foto: captură X/@Crackbol10 Ronaldo a ignorat un jurnalist care l-a întrebat despre golurile lui Messi. Foto: captură X/@Crackbol10 Ronaldo a ignorat un jurnalist care l-a întrebat despre golurile lui Messi. Foto: captură X/@Crackbol10
+6 Foto
labels.photo-gallery

Grație reușitelor lui, Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Mondiale, cu 18 goluri. L-a depășit pe germanul Miroslav Klose, care are 16 reușite.

După partida cu RD Congo, 1-1, Ronaldo a fost dur criticat pentru prestația sa modestă de la debutul la CM 2026. Acesta s-a revanșat în meciul cu Uzbekistan, reușind să înscrie de două ori.

La final, acesta s-a îndreptat către cameră și a strigat: „M-am întors!”. Ronaldo și-a explicat ulterior acea reacție: „Doar ca să nu uitați, doar ca să nu uitați!”.

Jucătorul lui Al-Nassr consideră această replică drept un răspuns la critici: „Întotdeauna. De 23 de ani fac asta”.

Ronaldo: „Cum se spune, uneori tot răul e bine”

Golurile marcate marți seară l-au făcut pe Ronaldo și cel mai bun marcator all time al naționalei Portugaliei la Mondiale (10 goluri), depășindu-l pe Eusebio (9). Pauleta e pe locul 3, cu 4 goluri.

„Sunt foarte fericit, dar pentru mine cel mai important este munca depusă de echipă și încrederea pe care am avut-o. Am primit multe critici în această săptămână și știam că se va întâmpla asta. Echipa a muncit foarte bine, am progresat mult.

Cum se spune, uneori tot răul e spre bine. În ceea ce mă privește, este întotdeauna plăcut să dobor recorduri, dar obiectivul meu este să ajut naționala să își atingă obiectivele.

Scopul era să trecem mai departe din grupă, iar cu patru puncte cred că am reușit deja acest lucru”, a mai declarat portughezul.

975 de goluri
a reușit Cristiano Ronaldo în cariera sa. Mai are nevoie de 25 pentru a atinge borna de 1.000 de reușite

Fotbalistul în vârstă de 41 de ani a vorbit și despre „setea” de goluri pe care o are în acest moment, după o perioadă plină de critici.

„Eu știam că se va întâmpla. Dumnezeu îi ajută pe cei care muncesc din greu.

A fost o săptămână grea, întunecată, simțisem deja că m-am retras din fotbal, dar am rezistat, așa cum rezist mereu, pentru că eu cred cel mai mult în muncă decât în orice altceva. A fost dificil, trebuie să recunosc, dar am revenit”.

Ronaldo a explicat și care a fost tactica portughezilor la golul marcat de Nuno Mendes din lovitură liberă, în minutul 17.

Eu trebuia să execut lovitura liberă, dar i-am spus lui Nuno: «Hai să-l păcălim pe portar, o să creadă că trag eu. Șutează tare și va fi gol». Le-am spus încă de la începutul meciului că trebuie să fim uniți de la primul până la ultimul minut.

Singurul lucru pe care îl putem controla este ceea ce facem noi pe teren; tot ce vine din exterior este greu de controlat. Astăzi (n.r. marți) eu am fost omul meciului, mâine va fi altcineva. Dacă rămânem uniți, cred că putem ajunge foarte departe”, a încheiat starul lusitan.

Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X
Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X

Galerie foto (27 imagini)

Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X
+27 Foto
labels.photo-gallery

După meci, Diogo Dalot, fundașul dreapta al Portugaliei, a postat pe Instagram o poză cu Ronaldo foarte fericit, cu trofeul pentru cel mai bun jucător al meciului în mâini, și a scris: „Zâmbind ca un copil”.

Pentru Portugalia urmează meciul cu Columbia, de pe 28 iunie, ultimul din grupa K de la CM 2026.

Clasament Grupa K

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Columbia26
2. Portugalia24
3. RD Congo21
4. Uzbekistan20

Citește și

CM 2026 Runda a doua din faza grupelor s-a încheiat: Franța, Argentina, SUA, Germania și Columbia au maximum de puncte
Campionatul Mondial
09:00
CM 2026 Runda a doua din faza grupelor s-a încheiat: Franța, Argentina, SUA, Germania și Columbia au maximum de puncte
Citește mai mult
CM 2026 Runda a doua din faza grupelor s-a încheiat: Franța, Argentina, SUA, Germania și Columbia au maximum de puncte
A cerut să plece de la Rapid!  Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”
Superliga
22:44
A cerut să plece de la Rapid! Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”
Citește mai mult
A cerut să plece de la Rapid!  Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
portugalia lionel messi cristiano ronaldo uzbekistan cm 2026
Știrile zilei din sport
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Gimnastica
24.06
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc interzice imnul și steagul Rusiei la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Citește mai mult
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Superliga
24.06
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Citește mai mult
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Superliga
24.06
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Citește mai mult
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Superliga
24.06
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Citește mai mult
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
03:15
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
00:25
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
22:28
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
23:05
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Top stiri
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Campionatul Mondial
24.06
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Citește mai mult
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Superliga
24.06
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Citește mai mult
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Campionatul Mondial
24.06
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Citește mai mult
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
B365
23.06
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
Citește mai mult
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 16 rapid 8 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share