Ronaldo, primul all time A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale

Cristiano Ronaldo, 41 de ani, a spart gheața în al doilea meci de la CM 2026, marcând în minutul 6 al meciului cu Uzbekistan

Ronaldo a înscris din nou în minutul 39, devenind astfel cel mai în vârstă jucător care reușește o „dublă” la un Campionat Mondial!

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Golurile marcate în această seară l-au făcut și cel mai bun marcator all time al naționalei Portugaliei la Mondiale (10 goluri), depășindu-l pe Eusebio (9). Pauleta e pe locul 3, cu 4 goluri.

Ronaldo are 30 de goluri în 35 de meciuri în tricoul Portugaliei cu Roberto Martinez selecționer și a ajuns la borna 975 în întreaga carieră.

Ronaldo, goluri de record la CM 2026

Prima reușită a căpitanului lusitanilor a venit din centrarea lui Joao Cancelo, de pe dreapta, portughezii fiind astfel în avantaj încă din primele minute ale partidei.

Cristiano a reușit să înscrie la al șaselea Mondial consecutiv, după ce marcase și la cele din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022 și a devenit primul jucător din istorie care atinge acest record.

Primul său gol a fost pe 17 iunie 2006, în poarta Iranului, adică acum 20 de ani și 11 zile.

Doar trei jucători au reușit să fie cei mai în vârstă și cei mai tineri care au marcat pentru naționala lor la Mondiale, conform statisticienilor de la Opta: Michael Laudrup (Danemarca), Lionel Messi (Argentina) și Cristiano Ronaldo (Portugalia).

145 de goluri în 230 de meciuri are CR7 în tricoul Portugaliei

Cu câteva minute înainte să marcheze prima oară, Ronaldo a fost protagonistul unei alte faze periculoase. Câțiva centimetri i-au lipsit pentru a trimite în poartă centrarea lui Nuno Mendes.

În minutul 39, Ronaldo a primit o pasă excelentă de la Bruno Fernandes și a făcut „dubla”:

VIDEO Chiar și fanii uzbeci au strigat „Siuuuu” la celebrarea golurilor lui Ronaldo

RONALDO x SIUUU! 🇵🇹 pic.twitter.com/jl7P753dHJ — World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 23, 2026

Un alt fapt interesant legat de Cristiano (41 de ani), remarcat de statisticianul spaniol Mister Chip, este că joacă împotriva unui fotbalist născut în 2007, uzbecul Bekhruz Karimov, aceasta fiind cea mai mare diferență de vârstă între doi adversari de la un Mondial: 22 ani și 183 de zile.

Recordul anterior era Roger Milla vs Vladimir Beschastnykh, 21 ani și 321 zile, în meciul Camerun - Rusia de la CM 1994.

History for @Cristiano! 🇵🇹



Cristiano Ronaldo has become the first player to score in six different @FIFAWorldCup tournaments! ⚽️ pic.twitter.com/qI1Zvt0uJS — FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026

Clasamentul all time al marcatorilor la Mondial:

1. Messi 18

2. Mbappe 16

Klose 16

4. Ronaldo Nazario 15

5. G. Muller 14

6. Fontaine 13

7. Pele 12

8. Kocsis 11

Klinsmann 11

10. Kane 10

Cristiano Ronaldo 10

Cubillas 10

T. Muller 10

Lato 10

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