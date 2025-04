Cristina Neagu (36 de ani) a vorbit despre ultimul meci în fața propriilor suporteri, în EHF Champions League.

a vorbit despre CSM București a învins-o pe Esbjerg, scor 30-29, în primul meci al „dublei” din sferturile de finală.

Returul este programat pe duminica viitoare, de la ora 17:00.

Neagu, marcatoare a 7 goluri, a fost desemnată jucătoarea partidei.

CSM București - Esbjerg 30-29 . Cristina Neagu: „Un carusel de emoții”

„Încerc să mă concentrez pe altceva, nu doar pe faptul că a fost ultimul meu meci acasă. Pot să număr pe degete câte meciuri mai am în cariera mea de handbalistă și a fost un carusel emoțional.

Am avut acea problemă la gleznă care m-a făcut să mă gândesc mai mult la accidentare decât la faptul că e ultimul meci acasă.

În prima repriză am crezut că putem pierde la o diferență mare, dar am revenit în joc și chiar am fi putut câștiga la trei sau patru goluri diferență”, a spus handbalista, la conferința de presă

Să zicem că acum am mutat presiunea pe partea daneză când mergem la Esbjerg. Ambele echipe se respectă reciproc și ambele își doresc calificarea în Final Four. Mi-aș dori mult acest lucru, pentru că ar putea fi ultimul meu Final Four. Vor mai urma 60 de minute de luptă dură Cristina Neagu

În startul meciului cu Esbjerg, Cristina Neagu a avut parte de mostre de simpatie din partea suporterilor aflați la Sala Polivalentă.

Fanii handbalului aflați în sală au avut poze cu Cristina Neagu pe care le-au ridicat pe parcursul meciului, ca formă de mulțumire pentru ceea ce a însemnat ea pentru handbalul românesc.

„ Am avut un public extraordinar. Nu mă așteptam, mai ales în ziua de Paști, la o oră nepotrivită, dar oamenii au venit în număr mare și au creat o atmosferă fantastică ”, a mai spus jucătoarea.

De asemenea, fanii i-au strigat numele Cristinei de mai multe ori pe durata partidei.

Esbjerg - CSM București este programat pe 27 aprilie, de la ora 17:00.

Final Four-ul Ligii Campionilor se va disputa la Budapesta (Ungaria).

