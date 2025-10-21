CS Dinamo a anunțat că biletele pentru meciul contra celor de la FC Dinamo, din etapa #1 a grupei Cupei României, au fost puse în vânzare.

Gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf” a fost recondiționat înaintea meciului.

CS Dinamo - FC Dinamo se va juca marți, 28 octombrie, de la 21:00, și va fi transmisă LIVE pe GOLAZO.ro.

Biletele pentru CS Dinamo - FC Dinamo au fost puse în vânzare

Biletele pentru meciul dintre CS Dinamo și FC Dinamo au fost puse în vânzare, iar anunțul a fost făcut de clubul sportiv, denumind duelul din prima rundă a grupei Cupei României drept: „Frăția fotbalului”.

„A mai rămas doar o săptămână până la duelul istoric dintre cei doi «frați» Dinamo în fotbalul românesc, CS Dinamo și FC Dinamo, programat pe tabloul grupelor Cupei României.

Partida va avea loc marţi, 28 octombrie, ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală.

Biletele de acces au fost puse în vânzare la partenerul nostru Eventim.ro.

CS Dinamo și FC Dinamo fac parte din grupa D a Cupei României, alături de FC Botoșani, Farul Constanța, Hermannstadt și Concordia Chiajna, primele două clasate urmând să se califice în sferturile de finală”, se arată pe pagina de Facebook.

„Familia Dinamo în Cupa României

Prima etapă din grupele Cupei României se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf, împotriva echipei CS Dinamo.

Un meci în familie, în care nu există gazde sau oaspeți. Tocmai de aceea, încurajăm toți suporterii dinamoviști să fie prezenți în tribune pentru a susține Familia Dinamo!”, a postat și clubul din Liga 1.

Prețurile biletelor de acces la meciul dintre cele două echipe Dinamo pleacă de la 10 lei, la peluză și ajung până la 50 de lei, în zona VIP.

Suntem mai multi foști dinamoviști aici decât la FC. Noi nu am pretins că suntem Dinamo.Nu e nicio săgeată spre ei. Ei au o parte de palmares, noi nu avem nimic deocamdată Florin Bratu, antrenor CS Dinamo, în luna august

Gazonul de pe „Arcul de Triumf”, recondiționat înainte de CS Dinamo - FC Dinamo

Meciul din prima etapă a fazei grupelor Cupei României se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”, iar gazonul a fost recondiționat.

„La Complexul Sportiv Național «Arcul de Triumf», grija pentru calitatea gazonului nu ține cont de anotimp.

Astăzi am finalizat lucrările de întreținere de toamnă - scarificare pentru îndepărtarea thatch-ului, aerare cu VertiDrain, suprainsămânțare și fertilizare cu îngrășământ solid cu descompunere lentă, special conceput pentru această perioadă a anului.

Rezultatul: un teren impecabil, pregătit și rezistent, gata să găzduiască evenimentele sportive ce urmează!

Pe orice vreme și în orice vremuri, echipa noastră muncește cu aceeași dăruire pentru a menține standardele de omologare UEFA – grad 4 și World Rugby, asigurând sportivilor cele mai bune condiții de performanță”, se arată pe pagina oficială de Facebook a complexului sportiv.

Stadionul „Arcul de Triumf” este folosit pentru meciuri de fotbal, rugby și oină.

Programul celor de la CS Dinamo și FC Dinamo în grupa Cupei României:

Etapa 1: 28 octombrie, CS Dinamo - FC Dinamo

28 octombrie, CS Dinamo - FC Dinamo Etapa 2: 3 decembrie, CS Dinamo - Concordia Chiajna

3 decembrie, CS Dinamo - Concordia Chiajna Etapa 2: 3 decembrie, Farul Constanța - FC Dinamo

3 decembrie, Farul Constanța - FC Dinamo Etapa 3: 11 februarie 2026, CS Dinamo - Farul Constanța

11 februarie 2026, CS Dinamo - Farul Constanța Etapa 3: 11 februarie 2026, FC Dinamo - Hermannstadt

