„Frăția fotbalului” Bilete la CS Dinamo - FC Dinamo: „Nu există gazde sau oaspeți” » Gazonul de pe „Arcul de Triumf”, recondiționat înaintea meciului +6 foto
CS Dinamo FOTO: GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

„Frăția fotbalului” Bilete la CS Dinamo - FC Dinamo: „Nu există gazde sau oaspeți” » Gazonul de pe „Arcul de Triumf”, recondiționat înaintea meciului

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 18:26
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 18:29
  • CS Dinamo a anunțat că biletele pentru meciul contra celor de la FC Dinamo, din etapa #1 a grupei Cupei României, au fost puse în vânzare.
  • Gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf” a fost recondiționat înaintea meciului.

CS Dinamo - FC Dinamo se va juca marți, 28 octombrie, de la 21:00, și va fi transmisă LIVE pe GOLAZO.ro.

Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români
Citește și
Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români
Citește mai mult
Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români

Biletele pentru CS Dinamo - FC Dinamo au fost puse în vânzare

Biletele pentru meciul dintre CS Dinamo și FC Dinamo au fost puse în vânzare, iar anunțul a fost făcut de clubul sportiv, denumind duelul din prima rundă a grupei Cupei României drept: „Frăția fotbalului”.

„A mai rămas doar o săptămână până la duelul istoric dintre cei doi «frați» Dinamo în fotbalul românesc, CS Dinamo și FC Dinamo, programat pe tabloul grupelor Cupei României.

Partida va avea loc marţi, 28 octombrie, ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală.
Biletele de acces au fost puse în vânzare la partenerul nostru Eventim.ro.

CS Dinamo și FC Dinamo fac parte din grupa D a Cupei României, alături de FC Botoșani, Farul Constanța, Hermannstadt și Concordia Chiajna, primele două clasate urmând să se califice în sferturile de finală”, se arată pe pagina de Facebook.

„Familia Dinamo în Cupa României

Prima etapă din grupele Cupei României se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf, împotriva echipei CS Dinamo.

Un meci în familie, în care nu există gazde sau oaspeți. Tocmai de aceea, încurajăm toți suporterii dinamoviști să fie prezenți în tribune pentru a susține Familia Dinamo!”, a postat și clubul din Liga 1.

  • Prețurile biletelor de acces la meciul dintre cele două echipe Dinamo pleacă de la 10 lei, la peluză și ajung până la 50 de lei, în zona VIP.
Suntem mai multi foști dinamoviști aici decât la FC. Noi nu am pretins că suntem Dinamo.Nu e nicio săgeată spre ei. Ei au o parte de palmares, noi nu avem nimic deocamdată Florin Bratu, antrenor CS Dinamo, în luna august

Gazonul de pe „Arcul de Triumf”, recondiționat înainte de CS Dinamo - FC Dinamo

Meciul din prima etapă a fazei grupelor Cupei României se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”, iar gazonul a fost recondiționat.

„La Complexul Sportiv Național «Arcul de Triumf», grija pentru calitatea gazonului nu ține cont de anotimp.

Astăzi am finalizat lucrările de întreținere de toamnă - scarificare pentru îndepărtarea thatch-ului, aerare cu VertiDrain, suprainsămânțare și fertilizare cu îngrășământ solid cu descompunere lentă, special conceput pentru această perioadă a anului.

Rezultatul: un teren impecabil, pregătit și rezistent, gata să găzduiască evenimentele sportive ce urmează!

Pe orice vreme și în orice vremuri, echipa noastră muncește cu aceeași dăruire pentru a menține standardele de omologare UEFA – grad 4 și World Rugby, asigurând sportivilor cele mai bune condiții de performanță”, se arată pe pagina oficială de Facebook a complexului sportiv.

  • Stadionul „Arcul de Triumf” este folosit pentru meciuri de fotbal, rugby și oină.
Gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf”
Gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf”

Galerie foto (6 imagini)

Gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf” Gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf” Gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf” Gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf” Gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf”
+6 Foto
labels.photo-gallery

Programul celor de la CS Dinamo și FC Dinamo în grupa Cupei României:

  • Etapa 1: 28 octombrie, CS Dinamo - FC Dinamo
  • Etapa 2: 3 decembrie, CS Dinamo - Concordia Chiajna
  • Etapa 2: 3 decembrie, Farul Constanța - FC Dinamo
  • Etapa 3: 11 februarie 2026, CS Dinamo - Farul Constanța
  • Etapa 3: 11 februarie 2026, FC Dinamo - Hermannstadt

Citește și

U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Superliga
17:48
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Citește mai mult
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Yamal nu mai semnează autografe  Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona
Campionate
17:08
Yamal nu mai semnează autografe Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona
Citește mai mult
Yamal nu mai semnează autografe  Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
dinamo bucuresti Cupa Romaniei cs dinamo stadionul arcul de triumf
Știrile zilei din sport
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Superliga
21.10
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii: „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Citește mai mult
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Superliga
21.10
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Citește mai mult
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Gimnastica
21.10
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Citește mai mult
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Europa League
21.10
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Citește mai mult
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
09:05
Îi calcă pe urmele tatălui său Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
Îi calcă pe urmele tatălui său  Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
23:55
„Dublă” Dennis Man în UCL! Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
„Dublă” Dennis Man în UCL!  Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
22:42
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Top stiri din sport
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Campionate
21.10
„Își dorește să plece” Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Citește mai mult
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Superliga
21.10
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Citește mai mult
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Diverse
21.10
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Citește mai mult
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Diverse
21.10
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Citește mai mult
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 38 rapid 47 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share