U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat

Cristiano Bergodi (61 de ani) a ajuns la un acord cu Universitatea Cluj pentru a prelua postul de antrenor.

Clubul de pe Cluj Arena a rămas fără antrenor după ce Ioan Ovidiu Sabău a demisionat.

La sfârșitul săptămânii trecute, sursele GOLAZO.ro au confirmat că antrenorul italian era favorit să preia postul de antrenor al celor de la Universitatea Cluj.

Cristiano Bergodi s-a înțeles cu Universitatea Cluj

Cristiano Bergodi a fost ales să întrerupă seria rezultatelor negative ale „studenților” și ar urma să aibă un contract valabil pe doi ani cu trupa de pe Cluj Arena , conform digisport.ro.

Tehnicianul italian va încasa aceeași sumă pe care o primea Ioan Ovidiu Sabău.

20.000 de euro per lună va fi salariul pe care îl va încasa Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj

Fostul căpitan al celor de la Lazio va fi prezentat joi și ar putea debuta sâmbătă, 25 octombrie, împotriva celor de la Oțelul Galați, în etapa #14 din Liga 1.

Cristiano Bergodi este liber de contract din aprilie 2024, când s-a despărțit de Rapid

Universitatea Cluj a avut un start dezamăgitor de sezon

După ce în stagiunea precedentă a reușit calificarea în cupele europene, acum, clubul se află în afara primei jumătăți a clasamentului din Superliga.

Universitatea Cluj ocupă locul #10 din Liga 1, cu 14 puncte acumulate în 13 meciuri și este la numai 2 lungimi în fața zonei retrogradabile.

3 victorii a reușit U Cluj în acest sezon

Cristiano Bergodi, aproape 300 de meciuri în fotbalul românesc

Cristiano Bergodi a ajuns, pentru prima dată în România în 2005. Atunci, antrenorul a preluat banca tehnică a celor de la FC Național, după demiterea lui Cătălin Necula.

Italianul a stat în „Parcul cu Platani” până la finalul sezonului, obținând 8 victorii din 24 de meciuri. Cu Bergodi pe bancă, FC Național a încheiat sezonul pe locul #6 în Liga 1.

În România, a mai pregătit pe CFR Cluj, Rapid, FCSB, Poli Iași, ASA Târgu Mureș, Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe.

Toate trofeele câștigate de Cristiano Bergodi, în cariera de antrenor, au fost în România. Antrenorul italian a cucerit două Cupe și două Supercupe ale României.

285 de meciuri a disputat Cristiano Bergodi, ca antrenor, în România

