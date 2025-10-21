Yamal nu mai semnează autografe  Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona

Lamine Yamal (18 ani), starul celor de la Barcelona, nu va mai semna tricouri și echipamente pentru fani.

Tânărul star spaniol va oferi un număr limitat de autografe chiar și pentru clubul FC Barcelona.

Motivele din spatele acestei decizii sunt prezentate în rândurile de mai jos.

Lamine Yamal este un adevărat fenomen. Spaniolul evoluează atât pentru echipa mare a celor de la Barcelona, cât și pentru naționala Spaniei încă de la 16 ani. Pe Instagram, fotbalistul are aproape 39 de milioane de urmăritori.

Lamine Yamal nu mai semnează autografe

Fotbalistul ar fi primit o ofertă de la un site specializat în comercializarea echipamentelor semnate, ghete, tricouri și alte produse.

Tânărul jucător ar fi aproape să accepte propunerea, motiv pentru care agenția care îi gestionează contractele publicitare i-a cerut să nu mai ofere autografe, conform mundodeportivo.com.

Cu cât autografele sunt mai rare, cu atât valoarea lor crește, motiv pentru care jucătorul a primit instrucțiunea de a nu mai semna la liber. Fanii care doresc astfel de obiecte vor trebui să le achiziționeze prin intermediul site-ului autorizat.

112 meciuri a jucat Yamal pentru Barcelona, în care a reușit să înscrie 27 de goluri și 39 de pase decisive

În schimb, el va continua să facă fotografii cu fanii, dar semnăturile pe care le va oferi sunt limitate. FC Barcelona are nevoie de autografele jucătorilor pentru diverse angajamente oficiale.

Deși acordul nu a fost încă finalizat, ambele părți urmăresc să îl încheie în curând.

Lamine Yamal este deja imaginea unor branduri internaționale, precum Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami și Nesquik și deține statutul de ambasador UNICEF.

