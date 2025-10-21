Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români

- BOSNIA - ROMÂNIA. FRF a anunțat că toate cele 550 de biletele puse la dispoziție suporterilor „tricolori” au fost epuizate în 90 de minute.
- Bosnia - România se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la 21:45, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
După victoria cu Austria (1-0), meciul cu Bosnia, se anunță unul crucial pentru „tricolori” în vederea calculelor pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
Și suporterii sunt pregătiți să dea o mână de ajutor selecționatei lui Mircea Lucescu.
BOSNIA - ROMÂNIA. Au fost vândute toate cele 550 de bilete pentru fanii „tricolori”
FRF a anunțat prin intermediul unui comunicat pe pagina de Facebook a echipei naționale faptul că toate cele 550 de bilete puse la dispoziție suporterilor români s-au vândut în 90 de minute.
„Cele 550 de bilete puse la dispoziția suporterilor români pentru meciul de la Zenica s-au epuizat în 90 de minute!
Bosnia și Herțegovina - România se joacă pe 15 noiembrie de la ora locală 20:45”, se arată în anunțul FRF.
Locurile alocate suporterilor români sunt poziționate în aceleași sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei Bosniei și Herțegovinei”, a transmis frf.ro, în urmă cu câteva zile.
În plus, FRF a transmis și câteva recomandări suporterilor pentru partida de luna viitoare.
„Recomandăm suporterilor români să evite orice tip de provocare și să adopte un comportament responsabil pe durata meciului”, a mai transmis Federația.
În tur, România a pierdut pe Arena Națională, scor 0-1, chiar în meciul care a deschis această campanie de calificare.
FOTO. România - Austria 1-0, ultimul meci disputat de „tricolori”
Galerie foto (22 imagini)
Clasamentul grupei H
|Echipă
|Meciuri
|Gol.
|Punctaj
|1. Austria
|6
|19-3 (+16)
|15
|2. Bosnia
|6
|13-5 (+8)
|13
|3. România
|6
|11-6 (+5)
|10
|4. Cipru
|7
|11-9 (+2)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).