Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români

BOSNIA - ROMÂNIA. FRF a anunțat că toate cele 550 de biletele puse la dispoziție suporterilor „tricolori” au fost epuizate în 90 de minute.

Bosnia - România se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la 21:45, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

După victoria cu Austria (1-0), meciul cu Bosnia, se anunță unul crucial pentru „tricolori” în vederea calculelor pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Și suporterii sunt pregătiți să dea o mână de ajutor selecționatei lui Mircea Lucescu.

BOSNIA - ROMÂNIA. Au fost vândute toate cele 550 de bilete pentru fanii „tricolori”

FRF a anunțat prin intermediul unui comunicat pe pagina de Facebook a echipei naționale faptul că toate cele 550 de bilete puse la dispoziție suporterilor români s-au vândut în 90 de minute.

„Cele 550 de bilete puse la dispoziția suporterilor români pentru meciul de la Zenica s-au epuizat în 90 de minute!

Bosnia și Herțegovina - România se joacă pe 15 noiembrie de la ora locală 20:45”, se arată în anunțul FRF.

Locurile alocate suporterilor români sunt poziționate în aceleași sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei Bosniei și Herțegovinei”, a transmis frf.ro, în urmă cu câteva zile.

În plus, FRF a transmis și câteva recomandări suporterilor pentru partida de luna viitoare.

„Recomandăm suporterilor români să evite orice tip de provocare și să adopte un comportament responsabil pe durata meciului”, a mai transmis Federația.

În tur, România a pierdut pe Arena Națională, scor 0-1, chiar în meciul care a deschis această campanie de calificare.

FOTO. România - Austria 1-0 , ultimul meci disputat de „tricolori”

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

