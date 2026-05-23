CS Dinamo a retrogradat în Liga 3, după ce a pierdut barajul de menținere în liga secundă cu CSC Șelimbăr, scor 1-3 la general.

În tur, la București, cele două formații au încheiat la egalitate, scor 1-1, astfel că soarta retrogradatei s-a decis la returul disputat la Cisnădie.

După o primă repriză echilibrată, fără goluri, soarta meciului avea să se decidă în cea de-a doua parte.

Dacă până în minutul 70 echilibrul s-a păstrat, totul avea să se schimbe din minutul 72, atunci când Leca a comis un henț, iar „centralul” Viorel Flueran a acordat lovitură de la 11 metri în favoarea celor de la Șelimbăr.

Petrișor Petrescu a transformat fără emoții și și-a dus echipa în avantaj.

CSC Șelimbăr avea să majoreze scorul aproximativ 10 minute mai târziu, în minutul 84.

După o eroare de proporții în defensiva „alb-roșiilor”, Șelimbăr a plecat pe un contraatac în superioritate numerică, Patrick Vuc îndeplinind o simplă formalitate pentru ca scorul să devină 2-0.

Astfel, CSC Șelimbăr s-a impus cu 3-1 la general și își va continua aventura în liga secundă, în timp ce CS Dinamo se întoarce în cel de-al treilea eșalon după doar un an petrecut în Liga 2.

