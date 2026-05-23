Publicat: 23.05.2026, ora 21:41
Actualizat: 23.05.2026, ora 21:41
  • Ștefan Baiaram (23 de ani) a venit cu o altă perspectivă legată de viitorul său la Universitatea Craiova, în condițiile în care vineri anunța că vrea să plece de la campioana României.

Atacantul oltenilor a vorbit la evenimentul organizat la Primăria Craiovei, unde el și colegii săi au devenit cetățeni de onoare ai orașului, după eventul reușit în acest sezon.

Ștefan Baiaram: „Visez să joc cu Universitatea Craiova în Champions League”

Deși a transmis că intenționează să plece chiar după event, dar și pe parcursul sezonului, Baiaram pare să-și fi schimbat puțin perspectiva și visează la o participare cu U Craiova în faza principală din Liga Campionilor.

„Pentru mine o să fie un an de neuitat. S-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase în viața mea și sper să continui așa. Au fost multe momente grele, au existat accidentări. Acum sunt bine, mă bucur de fotbal.

Visez să joc cu Universitatea Craiova în Champions League. Sper să ajungem acolo, dar va fi foarte greu să ajungem în grupe”, a spus Ștefan Baiaram, potrivit gsp.ro.

Întrebat dacă asta înseamnă că vrea să rămână la Universitatea Craiova, atacantul a răspuns:

„Da, încă nu am discutat. Mă focusez pe fiecare zi, pe fiecare antrenament și vom vedea ce se va întâmpla. Eu mai am contract cu Universitatea Craiova preț de doi ani de zile.

Mă bucur că suntem foarte mulți colegi la echipa națională, vrem să ne cunoaștem cu Mister, nu am vorbit niciodată cu dumnealui din această postură”, a precizat Baiaram.

Baiaram a subliniat că nu e momentul să vorbească despre o viitoare mutare și că își va dedica următoarele săptămâni vieții personale.

„Visul meu suprem a fost să iau titlul cu Universitatea Craiova, doar la asta m-am gândit de când m-am apucat de fotbal. Nu aș renunța la nimic în lume pentru acest titlu.

Nu este momentul să vorbesc despre un transfer. Mai avem un meci cu Rapid, voi merge la echipa națională și după voi merge în vacanță. Vreau să mă bucur de acel timp liber. O să am și nunta și după voi vedea ce se va întâmpla”, a încheiat Baiaram.

