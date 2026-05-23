Război la Mercedes! VIDEO + FOTO. Russell și Antonelli, la un pas de coliziune în cursa de sprint din Canada. Toto Wolff: „Nu te mai plânge!” +6 foto
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 22:38
alt-text Actualizat: 23.05.2026, ora 22:39
  • Cursa de sprint din cadrul Marelui Premiu al Canadei a oferit momente tensionate între Kimi Antonelli (19 ani) și George Russell (28 de ani), cei doi piloți Mercedes.

Britanicul a ieșit învingător, după ce a plecat din pole-position, însă nu a fost o cursă liniștită.

Kimi Antonelli, furios pe George Russell! Toto Wolff a intervenit

În turul 6, italianul a încercat să-și depășească de două ori colegul de la Mercedes, însă a ajuns pe iarbă de fiecare dată pentru a evita o posibilă coliziune.

Lider în clasamentul piloților, Antonelli a pierdut o poziție, fiind depășit de Lando Norris (McLaren).

Furios, tânărul de 19 ani a cerut penalizarea lui Russell: „Asta a fost foarte urât. Ar trebui să fie penalizat. M-a împins afară de pe pistă”, a exclamat Antonelli.

Aceste țipete au atras o mustrare din partea lui Toto Wolff, șeful echipei:

„Concentrează-te pe condus, nu te mai plânge pe radio”, a spus Wolff, scrie dailymail.com.

Imediat după ce Russell a trecut primul linia de sosire, Antonelli a continuat să-și exprime nemulțumirea.

„Nu e momentul să vorbim despre asta. Facem asta intern, nu la radio”, a fost mesajul lui Toto Wolff.

Italianul a replicat: „Am încercat să-mi fac manevra. Trebuie să revăd incidentul. Eram roată la roată și am fost împins în afara pistei.

Asta nu este ceea ce înțelesesem că am convenit despre cum vom concura. Avem nevoie de claritate și atunci totul va fi în regulă. Principalul lucru este să nu intri în contact cu coechipierul tău”.

Ordinea trecerii liniei de sosire la sprintul din Canada (TOP 10)

George Russell: „Mi-am apărat poziția”

Russell a oferit și el o primă reacție despre incident.

„Bravo lui Kimi că a încercat să depășească pe exterior, dar în virajul 1 nu se depășește pe acolo. Mi-am apărat poziția, iar comisarii și directorul de cursă au considerat că nu este necesară o anchetă, ceea ce spune multe”, a spus pilotul britanic.

Russell a câștigat cursa de sprint cu un avans de 1,272 secunde în fața lui Lando Norris, iar Antonelli a completat podiumul.

Clasamentul după cursa de sprint (TOP 10)

Programul Marelui Premiu din Canada

  • Sâmbătă, 23 mai 2026: calificări pentru cursă: ora 23.00 – Antena 3 CNN
  • Duminică, 3 mai 2026: cursa: ora 23:00 – Antena 1 

