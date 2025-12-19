CSA Steaua și-a premiat sportivii, iar echipa de fotbal a clubului a fost desemnată drept cea mai bună a anului, în ciuda faptului că ocupă locul 8 în Liga 2.

Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al FCSB, s-a ferit de comentarii pentru a nu-i supăra pe rivali.

CSA Steaua şi-a premiat sportivii într-o Gală care a avut loc la Cercul Militar. Surprinzător, formația antrenată de Daniel Oprița a fost desemnată drept cea mai bună a anului, deși nu traversează un sezon grozav în Liga 2.

Mihai Stoica a refuzat să comenteze trofeul primit de Steaua: „Mă abțin, vom avea nevoie să jucăm în Ghencea”

Invitat în studioul Prima Sport, Mihai Stoica a fost întrebat despre acest subiect, însă oficialul FCSB a preferat să nu comenteze, temându-se că echipa sa nu va mai fi lăsată să joace în Ghencea.

„Aș avea prea multe de spus și mai bine mă abțin. Vreau să păstrăm o relație civilizată cu clubul sportiv al Armatei pentru că vom avea nevoie să jucăm în Ghencea, iar eu nu vreau să isc din nou polemici. Chiar vreau să jucăm în Ghencea, nu în altă parte”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB și-a disputat meciurile din startul acestui sezon, inclusiv cele din preliminariile Ligii Campionilor, pe stadionul Steaua, deoarece Arena Națională a fost indisponibilă pentru fotbal.

Echipa de fotbal, premiată de CSA

Deși a încheiat anul pe locul 8 în Liga 2, echipa de fotbal a primit premiul pentru cea mai bună formație din Clubul Sportiv al Armatei. În vară, „roș-albaștrii” au încheiat pe locul 2 sezonul, dar n-au putut promova, fiind încă un club de drept public.

Decizia a fost una ciudată, ținând cont că Steaua are o ultimă echipă care ține steagul sus, cea de polo, care a luptat pentru titlu sezonul trecut și o face și acum.

Ce au făcut echipele Stelei în 2025:

Echipă Sezonul trecut Sezonul actual Fotbal locul 2 în B locul 8 (B) Handbal locul 13 (retrogradare) locul 1 (B) Baschet 12 10 Hochei 3 6 Volei 6 3 Rugby 4 4 Polo 2 2

FCSB, out de pe Arena Națională începând cu luna mai

Același lucru se va întâmpla și începând cu luna mai a acestui an, când sunt programate ultimele etape din play-off.

Metallica va concerta pe Arena Națională pe 13 mai 2026, iar trupa Iron Maiden este programată pe 28 mai 2026, ceea ce face imposibilă desfășurarea meciurilor de fotbal în acea perioadă.

Campioana României va fi nevoite să caute soluții alternative pentru disputarea meciurilor considerate decisive pentru finalul sezonului, iar stadionul Steaua pare una din soluțiile viabile la care ar putea apela echipa patronată de Gigi Becali.

Ultimele patru etape din play-off-ul Superligii sunt programate în intervalele 2–3 mai, 9–10 mai, 16–17 mai și 23–24 mai.

10 august este ultimul meci jucat de FCSB în Ghencea (0-1 cu Unirea Slobozia, în etapa #5 din Superliga)

