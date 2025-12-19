La un pas de colaps O echipă din Liga 2 s-ar putea retrage în mijlocul sezonului! Cer sprijinul Primăriei
Gabriel Neagu
Publicat: 19.12.2025, ora 20:00
alt-text Actualizat: 19.12.2025, ora 20:00
  • Muscelul Câmpulung, penultima clasată din Liga 2, riscă să nu se mai prezinte la meciurile rămase de jucat în 2026.
  • Primăria Câmpulung nu se implică financiar la nicio echipă din oraș.

Muscelul Câmpulung, echipa finanțată de Claudiu Ciolan, fost sponsor la Dinamo în perioada pandemiei, se află în dificultăți financiare serioase.

Muscelul Câmpulung, aproape de retragerea din campionat

Președintele clubului a făcut apel la autoritățile publice pentru a susține echipa, întrucât participarea în a doua parte a sezonului este incertă.

„Dacă vrem rezultate, avem nevoie de susținere. Patronul echipei nu poate să susțină singur echipa, să ne putem ridica la așteptările unor oameni care dau în echipă.

Nu ascund, există posibilitatea să nu începem campionatul în 2026. Vor fi discuții pe baza cărora vom trage concluzii. Vedem ce vom face, dar în momentul de față echipa nu poate să continue”, a spus președintele clubului, Costin Ghiță, potrivit gsp.ro.

Oficialul Muscelului Câmpulung a subliniat lipsa de susținere din partea Primăriei, comparativ cu celelalte echipe participante în eșalonul secund:

„Acum avem mai multe puncte ca anul trecut, cu lecții învățate, dar toți din Câmpulung vorbesc numai lucruri rele despre această echipă.

Se poate trage o concluzie, să se vadă că suntem o echipă privată în Liga 2, singura echipă ajutată de primărie doar cu ce înseamnă stadionul și câteva utilități”.

Oficialii clubului și reprezentanții primăriei ar urma să se întâlnească pentru negocieri, susține sursa citată.

Muscelul Câmpulung a obținut numai 9 puncte în acest sezon și se află pe penultima poziție.

Nici rivala din oraș nu este ajutată de primărie

Muscelul Câmpulung nu este singurul club din oraș. Concitadina divizionarei secunde este ARO.

Gruparea joacă în Seria 6 din Liga 3, unde se află pe locul 10, cu 16 puncte obținute. Primăria nu se implică financiar pentru niciuna.

