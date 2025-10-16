Haos cu arbitrajul la Ciuc - CFR! VIDEO+FOTO Găman a anulat un gol al lui Csikszereda, apoi a dat penalty după intervenția VAR

- CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-2. O fază ciudată de arbitraj a avut loc la partida de la Miercurea Ciuc, chiar în ultimele minute ale meciului.
Csikszereda și CFR Cluj s-au întâlnit în meciul restant din etapa #5 a Ligii 1.
Fază bizară de arbitraj la Csikszereda - CFR Cluj
În minutul 86 al partidei, atunci când tabela arăta scorul de 2-1 în favoarea clujenilor, ciucanii au reușit să egaleze, după o fază extrem de complicată, în care centralul a fluierat înainte ca faza să se termine.
Concret, Soufiane Jebari a centrat în careu, Hindrich a sărit cu scopul de a reține mingea, l-a lovit pe unul dintre jucătorii celor de la Csikszereda și a scăpat balonul, care a fost trimis în poartă de Hegedus.
Arbitrul George Găman a considerat că portarul celor de la CFR Cluj a fost faultat și a fluierat chiar înainte ca Janos Hegedus să înscrie.
Csikszereda a primit penalty în prelungiri cu CFR
Apoi, în minutul 93, Bakos a fost căzut în careu după ce a fost prins la mijloc de Biliboc și Ilie.
Inițial, „centralul” George Găman a considerat că fotbalistul celor de la Csikszereda a simulat și l-a sancționat cu cartonaș galben.
După aproximativ 3 minute de analiză în camera VAR, Găman a mers la monitorul de pe margine pentru a viziona faza și a întors decizia, acordând lovitură de pedeapsă în favoarea formației lui Robert Ilyes.
Astfel, Csikszereda a reușit să egaleze în prelungiri prin Lorand Paszka, cel care a marcat cu o „scăriță”.
VIDEO. Golul anulat de George Găman în Csikszereda - CFR Cluj 2-2
Brigada de arbitraj de la acest meci:
- Arbitru: Găman George Cătălin (Craiova). Asistenți: Filip Alexandru (Constanţa), Mitruţi Daniel (Craiova). Arbitru VAR: Costreie Sorin (Voluntari). Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa)